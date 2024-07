De no poder interpretar "a un cadáver en CSI" a estar apadrinado por Tom Cruise. Cómo Glen Powell se está convirtiendo en una de las nuevas grandes estrellas de Hollywood

La llegada de 'Twisters' hoy mismo a la gran pantalla no solo nos trae un refrescante blockbuster que quiere revitalizar el cine de desastres, también un nuevo gran papel de Glen Powell, el norteamericano de 35 años que tras una carrera de roles menores y de ser "aquel tipo de la bolsa que salía dos minutos en la tercera de Batman" está cogiendo tracción a pasos agigantados.

Este verano lo tenemos en 'Twisters', lo hemos visto en 'Hit Man' de Linklater y en febrero cuando estaba batiendo records con 'Cualquiera menos tú', la comedia romántica y pseudo-adaptación de Shakespeare que encabezaba con otra nueva favorita de Hollywood, Sydney Sweeney.

Su carisma no le ha salvado de pasar años como secundario

Al principio de su carrera el intérprete quedó bastante afectado cuando un director de casting comentó que "tendría suerte si alguien quiere contratarlo para hacer de cadáver en CSI". Curiosamente acabó actuando en 'CSI: Miami' no como cadáver, sino en un rol secundario en uno de los episodios, y así fue acumulando papeles que le mantenían en el radar de la industria, pero sin grandes éxitos. "Hubo un momento en que me di cuenta de que la actuación no es una meritocracia. Y sólo porque existas durante más tiempo no significa que va a funcionar. ¿No? Hay muchas otras fuerzas más grandes en juego”, comentó en una entrevista a CBS.

Ha terminado siendo uno de esos casos en los que con la oportunidad adecuada el actor ha conseguido brillar. Antes de 'Hit Man' Linklater ya apostó por él para incorporarlo en el coral reparto 'Todos queremos algo' como el carismático fiestero Finneman. Antes de 'Cualquiera menos tú' coprotagonizó 'Cómo deshacerte de tu jefe' con Zoey Dutch, otra encantadora comedia romántica que no le fue nada mal a Netflix.

Pero la apuesta verdaderamente ganadora fue la de Tom Cruise. El exitazo que fue 'Top Gun: Maverick' necesitaba de jugadores de primera. Y junto a la dirección de Kosinski, McQuarrie en el guion y Cruise de cabeza de cartel, la otra pieza clave en la ecuación resultó ser Powell. El actor se consagró aquí como uno de los tipos más guays de Hollywood, y alguien con madera de ser el héroe. Se convirtió además en un amigo y apadrinado de Tom Cruise, quien entre broma y broma, ha mostrado su apoyo atendiendo a la premiere de 'Twisters'.

Con 'Twisters' el intérprete sigue plantando sus semillas para demostrar que no es mala idea apostar por él como protagonista. La cinta de aventuras es otro movimiento más que lo acerca al mainstream y a la posibilidad de estar en la mira de muchas otras grandes producciones. Además de la aún lejana 'Top Gun 3', en el horizonte tiene protagonizar 'The Running Man', la adaptación de Stephen King que Edgar Wright llevará a la gran pantalla.

