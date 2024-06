"Va a ser una de las secuencias de acción más increíbles de la historia". Glen Powell explica el duro rodaje de la escena más esperada de 'Twisters'

Sobre el papel, 'Twisters' parece un proyecto sacado de la imaginación de un directivo sin muchas ideas, pero lo cierto es que tiene sentido (aunque llegue rotundamente tarde). Al fin y al cabo, 'Twister' recaudó casi 500 millones de dólares en 1996 y fue la segunda película más taquillera del año (solo por detrás de 'Independence day'). Es lógico que quieran probar una carambola a priori imposible con viento huracanado de frente.

Un torbellino de emociones

Es posible que el as en la manga de 'Twisters' esté, precisamente, en su actor protagonista, Glen Powell, al que acabamos de ver como protagonista de 'Hit Man' y que se ha convertido en una neo-estrella de Hollywood. Ahora, el protagonista de 'Cualquiera menos tú' destaca en Fandango que nunca has visto nada como los efectos prácticos de esta secuela.

Hay un momento en la película que creo que va a ser una de las secuencias de acción más increíbles de todos los tiempos. Ocurre entera en un plano secuencia y creo que lo rodamos en diciembre con una máquina de lluvia. Una de las noches más frías que jamás he sufrido, arrastrado a lo largo de una piscina por un cable.

Es más, debo confesar que no tenía mucho interés por la película pero me la ha vendido un poco al afirmar que "quizá haya sido el trabajo más físico que he hecho nunca, en el que estás recreando lo que se siente al ser golpeado por los escombros y todo eso antes de ser absorbido dentro de un tornado. Y estás viendo a auténticos especialistas ser absorbidos hacia arriba y cómo se mueven los camiones mientras saltas a una piscina y te arrastran".

Eso sí, según cuenta, más allá del tornado, hay una actuación potente detrás por parte de todo el reparto, que se ha jugado el cuello: "Los tornados no son amables y tienes que poner tu cuerpo en riesgo para vender esa experiencia, y lo mejor es que todo el equipo está muy involucrado". Lo veremos el 19 de julio, cuando desvelaremos uno de los mayores enigmas de la temporada: ¿Estamos ante un nuevo éxito que asegure franquicia... o ante un sonoro fracaso con una secuela tardía?

En Espinof | ¡Franquicia como puedas! Los mejores trucos con títulos "traducidos", secuelas inventadas y otras argucias para (mal)vender una película en el mercado internacional

En Espinof | Las 48 películas más esperadas de 2024