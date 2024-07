"Las Olimpiadas celebran abiertamente a Satán". Rob Schneider carga contra la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos (y no es el único en Hollywood)

Vivimos en el mundo de exagerar las ofensas, hacerse cruces por todo, llorar por las tonterías más inanes, incluso aunque nos hayan dicho que estamos equivocados. Sí, ya, voy a estar equivocado yo, que me informo por redes sociales. El último ejemplo lo vivimos durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos, cuando hicieron un homenaje al cuadro 'El festín de los dioses', de Jan Harmensz van Biljert, que juntaba a Dioniso, el dios griego del vino y la alegría, y el resto de dioses del Olimpo. Ya sabéis, por las Olimpiadas.

Por supuesto, hay quien quiso ver en su lugar una parodia del cuadro 'La última cena', de Leonardo Da Vinci, con drag queens, y, por tanto, una burla del cristianismo al completo. Y claro, ya tenemos el lío montado.

Schneider contra las Olimpiadas

Uno de los que se han sentido ultrajados ha sido Rob Schneider, actor conocido por 'Gigoló' o 'Estoy hecho un animal' y que acaba de sacar un libro sobre la necesidad de la libertad de expresión. El actor ha entrado en Twitter para informar a sus seguidores de que boicoteará los Juegos Olímpicos: "Siento decirle a todos los grandes atletas del mundo que os deseo lo mejor, pero no puedo ver unas Olimpiadas que faltan al respeto a la cristiandad y celebran abiertamente a Satán. Espero sinceramente que estas Olimpiadas tengan el mismo número de espectadores que C-SPAN". De momento, el boicot va regular.

Es más, después posteó una fotografía de la injuria en cuestión y se preguntó "¡¿Tíos con sus genitales colgando delante de niños?! ¡¿Drag queens?! No estaba seguro de si estaba viendo las Olimpiadas o una reunión del consejo escolar". Sobra decir que no había genitales colgando en medio de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, pero no hay nada más poderoso que tus propios prejuicios.

De nada ha servido que el director de la gala dijera que "claramente nunca hubo una intención de faltar al respeto a ningún grupo religioso, si alguien se ha sentido ofendido lo sentimos de verdad". Cuando la semilla está echada, solo hace falta que crezca, y otros intérpretes como Candace Cameron Bure ('Padres forzosos') han compartido en su Instagram su versión de lo ocurrido.

Muchos habéis tratado de corregirme diciendo que no era una interpretación de 'La última cena' de Da Vinci, sino un dios griego y el festival de Dioniso, que es un dios de la lujuria, la locura, el éxtasis religioso, la locura ritual, etcétera. Sigo sin ver cómo eso se une con unificar al mundo a través de deportes competitivos y por qué es aceptable que los niños lo vean. En todo caso, no lo compro. Dios os quiere a todos y cada uno de vosotros y su deseo es que le conozcáis. No pararé de rezar en el nombre de Jesús. Rindamos nuestros corazones a Dios, padre de Abraham. Dejad que recemos. Y recemos por los atletas cristianos para que iluminen su luz para la gloria de Dios.

Otro día más en la oficina, vaya.

