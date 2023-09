"Podemos añadirlo luego". Liam Neeson desvela lo primero que él y Ewan McGregor hicieron al coger un sable láser en 'Star Wars'

Reconozcámoslo: si nos ficharan para ser un jedi en una película de 'Star Wars' inevitablemente haríamos todo el rato el sonido del sable láser. No pasa nada, todos hemos cogido el palo de la escoba y nos hemos creído Luke Skywalker en un momento dado. Lo que no sabíamos es que los propios Ewan McGregor y Liam Neeson se sentían igual que nosotros.

Que el "ñiaooo" te acompañe

Lo grabó antes de la huelga del SAG, pero hace unas semanas salió el podcast de Liam Neeson en 'Conan O'Brien Needs A Friend' en el que habla, entre otras cosas, sobre sus peripecias en 'Star Wars' y, sobre todo, cómo hicieron lo que todos haríamos en plató en 'La amenaza fantasma': "La primera vez que tuvimos que usar el sable láser para empezar una pelea pequeña... Los dos hicimos automáticamente los ruidos. George dijo, 'Corten. Chicos, podemos añadirlo luego'".

En entrevistas anteriores llegó a poner de vuelta y media a la franquicia (diciendo que han "quitado el misterio y la magia de una manera muy rara"), pero en este podcast tampoco es que tenga un ambiente más conciliador, debatiendo sobre lo que siente al ver a los fans: "Es una secta. Hay tantas películas y spin-offs que creo que se está diluyendo, pero es algo personal. Ocasionalmente hay niños que vienen a por un autógrafo de 'Star Wars'. Pero normalmente no es él, es el abuelo, o el padre. Se convierten en niños de once años".

Además, recuerda aquel momento del 'Episodio I' en el que estaba preparándose para hacer una escena con Watto. Pero claro, él no iba a ser el centro de atención. "No sabía cómo iba a ser. Era una pelota de tenis verde que al final iba a ser este monstruo volador. Estoy en la mesa de maquillaje y la chica dice, 'He visto una prueba del monstruo, tú podrías ser un mono fumando en pipa y nadie te miraría'". Cosas de vivir entre jedis y sables láser.

