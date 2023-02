"Le han quitado la magia". Liam Neeson critica duramente 'Star Wars' y no quiere interpretar nunca más a Qui-Gon Jinn

Uno de los papeles más recordados de la larga carrera de Liam Neeson es el de Qui-Gon Jinn en el universo Star Wars. Durante años dijo que no estaba interesado en volver a interpretarlo, pero su cameo en 'Obi-Wan Kenobi' abría la puerta a nuevas apariciones. Él mismo se ha encargado de descartarlo y de paso ha criticado duramente el estado actual de la franquicia creada por George Lucas.

"Para mí se está diluyendo"

El actor ha visitado recientemente el programa 'Watch What Happens Live!', donde ha reconocido que disfrutó de su breve participación en 'Obi-Wan Kenobi', pero no ha podido ser más rotundo al decir que no tienen ningún interés en volver a dar vida a Qui-Gon. Sin embargo, lo realmente llamativo ha sido que esta vez se extendido en su respuesta de la siguiente manera:

Hay tantos spin-offs de 'Star Wars'. Para mí se está diluyendo, le han quitado el misterio y la magia de una manera extraña.

No seré yo quien lleve la contraria a Neeson, pues ya me quedó la sensación de que la saga había dejado tan especial tras el estreno de la decepcionante 'Han Solo: Una historia de Star Wars'. Más tarde ha llegado el aluvión de series que considero ha llegado a un punto de saturación que ha llevado a que un título tan estimulante como 'Andor' no haya tenido todo el éxito que se merecía.

Solamente el tiempo dirá si eso afectará también a producciones posteriores situadas en este universo. Por lo pronto, seguimos sin noticias concretas sobre las próximas películas, pero en Disney+ deberían llegar este año la temporada 3 de 'The Mandalorian', 'Ahsoka' o 'The Acolyte', solamente por mencionar unos pocos ejemplos...

