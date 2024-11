"¿Qué coño está pasando?". Cuando Josh Brolin presenció cómo John Travolta intentó curar a Marlon Brando con cienciología

Josh Brolin ha revelado uno de esos momentos que solo pueden pasar en Hollywood. Brolin, cuya madrastra es Barbra Streisand después de que ésta se casara con su padre y también actor James Brolin, recuerda haber asistido a una de las cenas de Streisand repletas de estrellas. En una de ellas, Marlon Brando participó en un ejercicio de Cienciología dirigido por John Travolta, que se ofreció a curar la pierna lesionada de Brando.

Campo de batalla: la pierna (de Brando)

Streisand se casó con James Brolin en 1998, así que Josh Brolin tenía 30 años cuando su padre inició su tercer matrimonio con la ganadora del EGOT. Aunque el actor no precisa el año en que tuvo lugar el encuentro con Travolta, Brando murió en 2004, por lo que la cura de la pierna herida del intérprete de 'El padrino', podría ubicarse en la época de los 90. Travolta ya formaba parte de la Cienciología desde hacía años, e incluso contaba con la ayuda de la Iglesia para elegir papeles.

Brolin fue entrevistado por Variety, sobre 'Dune 2' y los Óscar de este año, y en un momento determinado explicó la historia de la sanación:

"Parecía en principio una broma, pero resultó ser esta increíble experiencia colectiva que pude presenciar desde lejos. En ese momento, me dije: '¿Qué coño está pasando? Ahora lo recuerdo y digo: 'Fue un momento tan dulce'. La Cienciología no tiene nada que ver con ese instante. Tuve la oportunidad de ver cómo alguien se ocupaba de otra persona de una forma tan considerada. Es curioso cómo puede cambiar tu perspectiva".

En lo 90, Travolta estaba tan impicado en la cienciología que pidió a Mike Rinder, un ex alto ejecutivo de la Iglesia, que aprobara el guión de 'Pulp Fiction' antes de aceptar el papel en la película de 1994. El propio Rinder lo reveló durante la docuserie de A&E 'Leah Remini: Scientology and the Aftermath'.

"Tengo una historia que no estoy seguro de que deba contar. Cuando Quentin Tarantino se acercó a John Travolta para un papel en 'Pulp Fiction', John me pidió que revisara el guión para decirle lo que pensaba, y su papel era un asesino adicto a la heroína, y le dije: 'Oh, John, no creo que debas hacer esto'. Qué gran consejo profesional: debería ser agente".

