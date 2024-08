La saga de fantasía de Disney que Zendaya estaba deseando protagonizar, pero no pasó el casting. "Las cosas no salieron como quería"

Antes de salir en blockbusters de la talla de 'Dune: Parte 2' o 'Spider-Man: No Way Home' y series como 'Euphoria', Zendaya era más conocida en su faceta de cantante y chica Disney. De hecho, se presentó en más de una ocasión al casting de 'Los descendientes' pero finalmente no pudo ser.

"Las cosas suceden por un motivo"

Zendaya comenzó su carrera como actriz allá por 2010 con la serie 'Shake it up'. Pronto se convirtió en una de las caras habituales de Disney Channel, pero hubo un proyecto de esa misma cadena que se le resistió. Según ha revelado en una entrevista reciente Cornelia Frame, exdirectora de casting, Zendaya se presentó más de una vez al casting de 'Los descendientes':

"Zendaya se presentó muchas veces a las audiciones para 'Los descendientes' y fue realmente impresionante. Se presentó una y otra vez porque lo quería de verdad. Aunque al final las cosas no salieron como ella quería. Ahora pienso en ello y me pregunto: '¿Habría coincidido con Spider-Man?'. Las cosas suceden por un motivo, y a menudo consigues algo increíble por no haber podido conseguir otra cosa".

Esa cosa llamada 'Los descendientes'

'Los descendientes' es esta película de 2015 estrenada directamente en Disney Channel (no confundir con la de Alexander Payne) protagonizada por Dove Cameron y el fallecido Cameron Boyce que trataba sobre los hijos adolescentes de villanos icónicos de Disney, como Maléfica o Cruella de Vil.

Pese a su factura técnica, lo cierto es que la película cosechó cierto éxito y ha tenido hasta tres secuelas (la última en 2024), series de TVy diversos cortometrajes. Eso sí, no creo que a Zendaya le quite el sueño no haber conseguido este papel, porque justo después protagonizaría 'K.C. Agente especial' y de ahí ya pasaría a Marvel, 'El gran showman' o 'Rivales'.

