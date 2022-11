"Se trata de que todo el mundo pueda sentirse cómodo y representado". Emma Corrin ('The Crown') pide premios de género neutro para personas no binarias

Con el paso de los años, las sensibilidades de la sociedad evolucionan impactando en múltiples aspectos de nuestra realidad, lo cual incluye un entorno tan, a priori, mundano y superficial como los festivales de cine y las ceremonias de entregas de premios cinematográficos y televisivos. Eventos que, como todo en esta vida, se están adaptando progresivamente a los tiempos que corren.

La importancia de la representación

No obstante, y pese a la buena voluntad y avances de certámenes como San Sebastián o premios como los Grammy, aún queda mucho por hacer en lo que respecta a la representación de personas no binarias. Emma Corrin, que recibió una nominación a la mejor actriz por su papel como Diana de Gales en 'The Crown', ha hablado sobre esta problemática en una entrevista con BBC.

Corrin, persona no binaria, ha abogado por los premios de género neutro, manifestando su "esperanza porque ocurra en un futuro" y afirmando que no cree "que las categorías sean lo suficientemente inclusivas en este momento". Según ha explicado, a fin de cuentas, todo se reduce a que "todo el mundo pueda sentirse cómodo y representado".

Esta falta de categorías neutras puede suponer un conflicto para personas como Corrin, que argumentó de este modo su situación particular:

"Para mí, es complicado intentar justificar en mi cabeza ser una persona no binaria y recibir nominaciones en categorías femeninas. En lo que respecta a las categorías, ¿necesitamos especificar si estás recibiendo una nominación para un papel masculino o femenino?"

Le intérprete, que ha participado recientemente en la bien acogida 'Mi policía' de Michael Grandage, ha teorizado sobre el escenario que podría solucionar el conflicto.

"Se puede debatir sobre los premios y la representación, pero la conversación necesita ser realmente sobre el material, sobre el contenido que estamos viendo para las personas no binarias, para las personas queer, para las personas trans, porque creo que eso cambiaría mucho las cosas. Cuando surjan esos papeles, cuando haya más personas y más actores y actrices interpretando esos papeles, creo que entonces se abordarán estas cuestiones con más urgencia".

Por el momento, varias organizaciones, como las responsables de los Bafta o los Óscar, han hecho pública su intención de trabajar en el tema, habiendo declarado la primera estar "comprometida con una consulta proactiva y reflexiva sobre el tema".