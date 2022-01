'Spider-Man: No Way Home': Andrew Garfield desvela cuál fue su reacción y la de Sony ante las filtraciones sobre la película: "Fue extrañamente divertido"

Hace ya casi un mes que 'Spider-Man: No Way Home' llegó a los cines. Desde entonces ha tenido tiempo para convertirse en la octava película más taquillera de todos los tiempos y todo un hito muy difícil de repetir. Una de las claves para ello fue que se trataba de un gran evento, algo que podría haber sido estropeado por las filtraciones que se hicieron meses antes de su estreno, ciertas o no.

Ojo con los spoilers de aquí en adelante.

Uno de los grandes spoilers era el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire dando vida a sus respectivas encarnaciones del superhéroe. Garfield tuvo que negar en multitud de ocasiones su participación en la película y ahora ha dado a conocer en una charla con The Wrap cómo reaccionaron Sony y él ante este hecho:

Trabajé muy duro para mantener en secreto que estaba rodando en Atlanta. Hubo todas esas filtraciones y yo reaccioné en plan "Dios Mío, ¿qué demonios está pasando? ¡Estoy trabajando duro para hacerlo en secreto y ahí está esa imagen de mí con Tobey Maguire!" Y ellos dijeron "No, no, vamos a mantenerlo en secreto". "Vale, seguiré negándolo".

El protagonista de 'Tick, tick... Boom!' no tiene problemas en admitir que fue "bastante estresante pero también extrañamente divertido" y se puso a pensar que lo que el querría es que "el actor haga un trabajo increíble convenciéndome de que no está en la película. Y luego perder la cabeza en el cine cuando se pruebe que mi instinto era el correcto", añadiendo también lo siguiente:

Estuve feliz de hacerlo, pero fue mucho trabajo para todas las partes. Obviamente dio a la gente un gran momento en los cines, ¿y qué más puedes pedir de la experiencia cinematográfica que algo así?

El que todavía no se ha pronunciado al respecto es Maguire, pero seguro que no tarda en hacerlo. Como muy tarde con motivo del estreno de 'Extrapolations', la serie en la que comparte protagonismo con Marion Cotillard, Forest Whitaker y Eiza González.