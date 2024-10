Timothée Chalamet participa y pierde en un concurso de gente parecida... a Timothée Chalamet

Todo ha pasado y volverá a pasar. A mediados de la década de 1910, en plena "Chaplinitis", el mismísimo Charlie Chaplin se presentó a un concurso de parecidos a él mismo, pero quitándose el bigotillo y las botas. Y no solo no ganó, sino que ni siquiera quedó entre los 20 mejores, según la prensa de la época. No sabemos si esta anécdota es real o no, y es imposible que alguna vez lo sepamos con certeza. Sin embargo, ahora sabemos que, por pasar, puede pasar. O si no, que le pregunten a Timothée Chalamet.

Vaya timo, Timothée

Y es que, según leemos en Deadline, este domingo Chalamet apareció en el Madison Square Park de Nueva York, donde centenares de fans se habían reunido para competir en en un concurso de parecidos con el actor. El protagonista de 'Dune', que apareció con bigote y el pelo más corto de lo habitual después de interpretar a Bob Dylan en 'A Complete Unknown', se apuntó... y no ganó.

Y no es que pasara desapercibido: los más de 2700 verdaderos fanáticos que se juntaron intentando ganar el premio de 50 dólares le reconocieron pronto y se hicieron un buen puñados de fotos con él, como hemos podido ver en redes sociales. El ganador, por cierto, fue un estudiante universitario de Staten Island llamado Miles Mitchell, de 21 años.

Mitchell iba disfrazado de 'Wonka', que, suponemos, es más reconocible ahora mismo para un jurado que su versión de Bob Dylan. 'A Complete Unknown' se estrenará aquí el 28 de febrero. ¡Que repitan el concurso después!

En Espinof | El increíble efecto visual con el que Chaplin nos hizo creer que estaba al borde de la muerte en esta escena mítica