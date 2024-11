Uno de los actores de 'Modern Family' pasó de la pobreza a ser el actor mejor pagado de televisión. Y todo gracias a un cambio de carrera de última hora

Cuando conocemos a Jay en 'Modern Family', está claro que la vida le va muy bien. CEO de una gran empresa de armarios y con un chalet con piscina para él y su familia, el patriarca de los Pritchett es una figura aspiracional para el resto. Su historia resuena de forma curiosa con la del mismo actor, Ed O'Neill (actualmente de 78 años) fue uno de esos actores que se sumaron a la industra en su madurez y tuvo unos comienzos difíciles, hasta que encontró su hueco en televisión y ya no lo soltó.

Creciendo en un pueblo minero de Ohio, su familia era humilde y luchaba constantemente por ahorrar. Durante toda su juventud el actor fue enseñado el valor del esfuerzo y el trabajo, y desde los 14 trabajó allí donde pudo mientras estudiaba. Complementaba la universidad con ir a las minas, como tantos otros locales. Además de un sueldo bajo el trabajo no venía sin sus riesgos, ya que las medidas de seguridad eran distintas a las de ahora.

Esa juventud inquieta le llevó a trabajar en una cafetería de universidad, y juntándose con el departamento de teatro, empezó a tener el gusanillo de actuar. Fue entonces como, con casi 30 años y sin nada que perder, decidió irse a Nueva York para trabajar de actor, algo que consiguió a medias. Trabajar de gratis y en obras pequeñitas no le entusiasmaba, pero le llevó a ser descubierto por William Friedkin ('El Exorcista'), quien quiso contratarle en 'A la caza', donde estaría también Al Pacino.

Pasando del teatro a la televisión

Fue en esa etapa donde empezó a recibir más trabajo actoral, pero ninguno como cuando le ofrecerían la oportunidad más importante de su carrera: papel protagonista en 'Matrimonio con hijos', sitcom estrenada en 1987. Algo que aunque su agente le recomendó no hacer por lo denostada que estaba la televisión (y más la comedia) él no dudó en decir que sí: "Le dije a mi agente: "Oye, tío, tengo 32 años. Nadie sabe quién coño soy. No voy a rechazar esto. Es demasiado dinero."

Resultó ser la decisión adecuada. 'Matrimonio con hijos' lo hizo una estrella de la televisión, tanto que cuando fue el momento de renegociar su estancia en la serie tras la octava temporada, su manager consiguió para él una subida de sueldo y un Porsche. Con 'Modern Family' ese caché no hizo más que subir. Entró en varias listas de los actores pagados mientras la serie se estaba emitiendo, hasta que en 2023 la revista People with Money lo puso el primero en la lista de actores mejores pagados, con ingresos combinados de 46 millones de dólares.

Como es de suponer, hace tiempo que Ed O’Neill dejó de preocuparse por el dinero, y cuenta que una de sus últimas películas, 'El último turno', la hizo por alrededor de 10.000 dólares, algo que queda muy lejos de los sueldos millonarios que alcanzaba con 'Modern Family'. "No me importa si es un millón de dólares por un gran programa de televisión o diez mil por una pequeña película, todo significa una cosa: soy un actor pagado. Que es todo lo que siempre quise ser. Pero hubo un tiempo en que sí importaba."

En Espinof | Hacer 'Modern Family' sin Mitch y Cam es una idea bastante mala. Pero en Irán lo hicieron de todas formas y además sin permiso

En Espinof | La vida familiar de una actriz de 'Modern Family' era un auténtico infierno. Tanto que tuvieron que intervenir desde el set