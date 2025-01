Vin Diesel afirma que 'Fast & Furious 10: Parte 2' volverá a casa 25 años después: "Los Ángeles lo necesita ahora más que nunca"

Vin Diesel acaba de prometer que 'Fast & Furious 10: Parte 2' se rodará en Los Ángeles porque la ciudad los necesita más que nunca tras los devastadores incendios que arrasaron la zona. El actor lo ha anunciado a través de su cuenta de Instagram, donde además ha desvelado que la idea fue originalmente de Jordana Brewster:

"Por fin volverá a casa"

La semana pasada, durante los incendios que arrasaron a Los Ángeles... mi hermana Jordana se puso en contacto conmigo y me dijo... Por favor, haz que Universal ruede el resto de Fast X Part 2 en Los Ángeles.

Los Ángeles lo necesita ahora más que nunca...

Los Ángeles es donde 'Fast & Furious' comenzó a filmarse hace 25 años... y ahora por fin volverá a casa.

Imagino que Diesel habrá anunciado esto después de tener el compromiso de Universal de llevar el rodaje allí, pero tampoco me sorprendería que lo haya hecho como una medida de presión. Quizá en el estudio no lo veían claro y ahora no les va a quedar otra que aceptar o arriesgarse a recibir multitud de críticas tras estas declaraciones de la estrella de la saga.

Recordemos que el propio Diesel confirmó que 'Fast & Furious 11' va a ser la última película de la saga, algo a lo que seguro que Universal no va a poner muchas pegas tras el decepcionante funcionamiento en taquilla de la décima entrega. Y es que es cierto que recaudó 715 millones en cines, pero es que su presupuesto se había disparado hasta los 340 millones, sin incluir ahí el gasto en marketing.

Ese puede ser uno de los motivos por los que 'Fast & Furious 11' esté sufriendo varios retrasos. Lo último que se supo oficialmente sobre ella es que su estreno se había retrasado a 2026, pero sin dar tan siquiera una fecha concreta cuando hasta entonces estaba previsto que llegase a los cines el 4 de abril de 2025.

