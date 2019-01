Will Poulter deja Twitter por "salud mental" tras el acoso por 'Black Mirror: Bandersnatch'

Las redes sociales pueden ser un lugar maravilloso pero también convertirse en una auténtica pesadilla. Esto último es lo que le ha pasado al actor Will Poulter tras el estreno de 'Bandersnatch', la película interactiva de 'Black Mirror' en la que da vida al enigmático Colin. Tanto es así que el actor ha decidido cortar por lo sano y abandonar Twitter.

No es la primera vez que sucede algo similar, pues hace unos meses la actriz Kelly Marie Tran decidió borrar su cuenta de Instagram tras el acoso recibido por parte de los haters de 'Star Wars: Los últimos jedi'. En el caso de Poulter parece que las críticas recibidas se centraban en su aspecto físico en 'Bandersnatch', o eso afirma al menos Variety, pero el actor no ha querido entrar en detalles en el mensaje que ha lanzado para anunciar su marcha de Twitter:

No quiero parecer desagradecido con todo el alucinante apoyo que he recibido online, por el cual me siento verdaderamente agradecido, ni tampoco quiero que mi desconexión de las redes sociales sea extensible a cualquier de las organizaciones con las que tengo la suerte de trabajar, así que seguiré posteando ocasionalmente para y con @AntiBullyingPro @leap_cc @MayMeasure y @bptcompany entre otros.

Una despedida elegante y dejando claro que su marcha no es total, pero que a partir de ahora limitará su presencia en Twitter a apoyar causas con las que ya venía participando. Una lástima que nos quedemos sin poder saber más sobre él en esta red social, pero es lo que tiene que cualquiera te pueda soltar la primera burrada que se le pase por la cabeza escudándose en el anonimato. John Boyega ha tardado bien poco en apoyar su decisión:

Best thing you can do mate 👍🏾 well done