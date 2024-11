"Yo soy el vampiro alfa". Cuando Johnny Depp retó a Robert Pattinson y le salió el tiro por la culata: fue una de las mayores decepciones de su carrera

En Hollywood no es extraño que se estrenen películas o series muy parecidas entre sí en un breve espacio de tiempo, llegando incluso a contar una misma historia con una perspectiva diferente. Eso puede dar pie a ciertas rivalidades de cara al estreno, pensando sobre todo en la taquilla. Algo que también sucede con títulos cuyas similitudes son más alejadas y ése fue el caso de la película por la que Johnny Depp lanzó una especie de desafío a Robert Pattinson.

"Ya nadie parece un vampiro"

Todo el mundo recuerda que Pattinson dio vida a Edward Cullen en la saga 'Crepúsculo' ('Twilight'), sobre la cual podemos tener la opinión que queramos pero su rotundo éxito económico fue totalmente incuestionable. El final de la franquicia llegó en 2012 con el estreno de 'Amanecer - Parte 2', pero ese mismo año se estrenó otra ambiciosa película de vampiros con Depp al frente del reparto. No os culpo si ya os habéis olvidado que se trata de 'Sombras tenebrosas' ('Dark Shadows'), una de las mayores decepciones en la carrera del actor.

Con un presupuesto de 150 millones de dólares, 'Sombras tenebrosas' era la adaptación cinematográfica de una serie de televisión estrenada en los años 60. Con el famoso Tim Burton tras las cámaras y un reparto lleno de rostros conocidos (Helena Bonham Carter, Eva Green, Michelle Pfeiffer, Christopher Lee...), todo hacía pensar en un éxito seguro con Johnny Depp interpretando al vampiro Barnabas Collins, sin embargo, la realidad fue bien distinta.

Lo gracioso del asunto es que, antes del estreno, Depp hizo referencia al duelo en taquilla de los vampiros y lanzó un mensaje a Pattinson a través de US Magazine donde dejaba las cosas claras:

"Hay espacio para dos vampiros en el barrio, siempre y cuando él [Robert Pattinson] no se olvide que yo soy el vampiro alfa."

A esas palabras de Depp, que al final jugaron en su contra, hay que sumar una queja sobre el género de los chupasangre: "A lo largo de los años, se han estrenado películas y seris de vampiros y ya nadie parece un vampiro, ¿qué es lo que ha pasado?". Esta opinión le llevó a considerar su papel en 'Sombras tenebrosas' como "una oportunidad de hacer algo que ya apenas existe en pantalla, que es el maquillaje de un monstruo clásico y el personaje de un monstruo clásico. Esa fue la inspiración de la que hablamos Tim Burton y yo".

Johnny Depp en 'Sombras Tenebrosas'

El problema para Depp fue que 'Sombras tenebrosas' acabó pinchando muy fuerte en taquilla. Recaudó solamente 245 millones de dólares en todo el mundo, lo cual provocó pérdidas a Warner. El dato resulta aún más doloroso para el actor si tenemos en cuenta que 'Amanecer - Parte 2' logró en ese mismo año recaudar 829 millones de dólares, convirtiéndose además en la entrega más taquillera de la saga. Es decir: Edward Cullen 1 - Barnabas Collins 0.

Por cierto, esa pequeña rivalidad inducida por Johnny Depp con la excusa de los vampiros no pasó para nada a mayores. Robert Pattinson no entró al trapo y luego ambos llegaron a actuar juntos años en una película: 'Waiting for the Barbarians'. Eso sí, a Pattinson no le trajo suerte trabajar con Depp ya que el estreno de su colaboración pasó completamente desapercibido.

