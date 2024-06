El nuevo bombazo de Prime Video es una película que se estrenó en cines hace apenas 3 meses. Esta road movie es la número 1 de Amazon desde su estreno en streaming

Cada vez está quedando más claro que algunos espectadores prefieren esperarse al lanzamiento en streaming de películas que primero pasan por cines. Un nuevo ejemplo de ello lo tenemos con 'Pájaros', un largometraje que fracasó en salas y que lleva siendo número 1 en Amazon Prime Video en España desde el primer día de su llegada a la plataforma.

Una curiosa road movie

Coescrita y dirigida por Pau Durá, 'Pájaros' es una road movie que mezcla drama y comedia para contar la historia de dos personajes muy distintos. Por un lado tenemos a Colombo, un trabajador malpagado de un garaje 24 horas que se gana un extra trapicheando con marihuana. Por otro está Mario, un aficionado a las aves que contrata a Colombo como chófer para ir a ver grullas en la Costa Brava, pero una vez allí descubre que tendrá que viajar hasta Rumanía para poder verlas.

'Pájaros' se estrenó en los cines españoles el pasado 28 de marzo, y no puede decirse que obtuviese una reacción muy entusiasta por parte del público: apenas 83.000 espectadores fueron a verla y logró una recaudación que no llegaba a los 500.000 euros. No puede decirse que sean grandes datos para un largometraje con un presupuesto de 2,6 millones de euros.

Es evidente que el gran gancho de la película está en su dúo protagonista, con Javier Gutiérrez ('La isla mínima') interpretando a Colombo y Luis Zahera ('As Bestas') convirtiéndose en Mario. Me da que su presencia ha sido suficiente para que muchos se animen a darle una oportunidad en Amazon Prime Video que no consiguió en la gran pantalla.

