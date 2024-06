La última gran cátedra de puñetazos de Jason Statham está en Prime México: todo un espectáculo de acción a lo 'John Wick'

Hay cosas que cuesta mucho creer cuando estamos viendo una película, como por ejemplo, el hecho de que Jason Statham pueda ser apicultor. Esta es solo una de las situaciones inverosímiles que nos propone de 'Beekeeper: Sentencia de muerte', una película de acción que es tan divertida como estimulante, y que tras un mes en el catálogo, sigue siendo de lo más visto en el catálogo de Prime México.

La película se estrenó este mismo año, y tras un éxito bastante impresionante en taquilla está teniendo una saludable segunda vida en streaming. Está dirigida por David Ayer, quien se redime redime tras una decepcionante racha que incluye las pobremente recibidas 'Escuadrón suicida' y 'Brillante' con una cinta que, si bien se ha vuelto a encontrar con críticas divididas, tiene una recepción general más optimista.

Protegiendo la colmena

'Beekeper' vuelve a poner a Statham en el centro de una cinta de acción. En este caso interpretando a Adam Clay, un hombre de misterioso pasado que vive plácidamente trabajando de apicultor al servicio de Eloise, una anciana que un día se suicida tras caer en bancarrota por una estafa de phising. A partir de este momento, Clay va en busca de venganza contra la empresa millonaria que la estafó, desatando toda una serie de consecuencias inesperadas que llegan bastante alto.

"Es un cóctel a priori abocado al desastre que Ayer logra sacar adelante principalmente gracias a su reparto", comentaba Mikel Zorrilla en su crítica para Espinof en la que aplaudía un guion astuto de Kurt Wimmer, que no se achanta en llenar el texto de diálogos hortera en el mejor de los sentidos. En Collider decían que la película tendría a los "devotos de Statham sonriendo, riendo y vitoreando desde sus asientos".

Los esperpénticos villanos, su colorido universo y escenas de acción, su estimulante guion, que no para de recordarnos que Clay es aquí una especie de "hombre del saco" que incluso las fuerzas especiales temen, todo se une para hacer de la cinta un disfrute palomitero muy por encima de la media de las películas habituales de Statham.

No todos congeniaron con la premisa, eso sí. Su 53 de media en Metacritic refleja una crítica muy dividida, con algunos como Variety no tomándosela muy en serio y diciendo que al menos se trataba del "mejor tipo de película mala". A algunos le cuestan mucho admitir que no está mal tener placeres culpables.

