'Los Simpson' emite su episodio final presentado por Conan O'Brien: la serie termina después de 35 temporadas (pero, efectivamente... tiene truco)

'Los Simpson', de la temporada 3 a la 9, me parece la mejor serie de la historia. Es insuperable. Los episodios se cuentan por obras maestras y nunca se ha visto nada tan bien engrasado en televisión. Tristemente, después ha tenido sus más y sus menos hasta llegar a una temporada 36 para la que ya llevan unos cuantos años irregulares resistiendo a base de metareferencias y guiños al pasado de guionistas que nacieron cuando la serie ya se estaba emitiendo. Pero todo tiene un final. Y eso que creímos que nunca llegaría.

Ojo: Spoilers del último episodio de 'Los Simpson' emitido en Estados Unidos

Multiplícate por cero

Y es que la serie creada en 1989 por Matt Groening ha llegado a su último episodio en la emisión de esta semana en Fox (aún quedan unos cuantos meses hasta verlo en Disney+). De hecho, durante todo el episodio, una mosca nos recordaba que estábamos viendo el final de la serie, en el que un Conan O'Brien animado se dedicó a presentar, durante unos minutos, momentos míticos de estos 36 años.

Es un honor estar con vosotros en el final de 'Los Simpson'. Sabía que era el hombre perfecto para este trabajo porque he presentado el último episodio de tres de mis propios programas (por ahora)... Bueno, es verdad. Fox ha decidido terminar 'Los Simpson'. Esta serie fue una parte muy especial de mi carrera, así que estar aquí lo significa todo. Además, me dejé un jersey en la sala de guionistas en 1993 y esta es la única manera de que me lo devuelvan.

Para acabar la serie, según explica Variety, Brien presenta un episodio creado íntegramente por IA titulado 'El cumpleaños de Bart', en el que podemos ver todos los clichés imaginables de finales de series: el Señor Burns muere, Skinner deja su puesto como director y se va a otra escuela en Sacramento, Milhouse se muda a Atlanta con su familia, Moe cierra su bar, varios personajes se casan y todos dicen aquello tan tópico de de "¡Voy a echar de menos este sitio!".

Pero, como estaréis adivinando, Fox no ha decidido realmente terminar con su serie estrella como estreno de su la temporada 36 (aunque aún no han firmado por la siguiente, ojo), y, en un giro de guion, el Bart hecho por IA se vuelve consciente y se niega a admitir que ha cumplido once años, algo que no puede ocurrir nunca en la serie, salvo capítulos especiales. El episodio, entonces, se reinicia, con Bart cumpliendo diez años de nuevo y parando todos los cambios. Ya sabéis lo que decía aquella canción: They'll never stop The Simpsons, have no fears, we have stories for years...

