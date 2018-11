Tráiler de 'Spies in Disguise': Will Smith y Tom Holland se pasan a la animación junto a los creadores de 'Ice Age'

Yo también he pegado un grito de alegría —no es broma— cuando me he enterado de que Will Smith volverá a ponerse en la piel de Mike Lowrey en la tercera parte de 'Dos policías rebeldes'. Pero el señor Smith no para, y hoy hemos podido echar un primer vistazo a otro de sus proyectos inmediatos, esta vez con la forma de un largometraje de animación para el que ha prestado su voz titulado 'Spies in Disguise'.

El filme será el próximo trabajo de Blue Sky, el estudio animado asociado a 20th Century Fox que nos ha brindado la saga 'Ice Age', la nominada al Óscar 'Ferdinand' o la maravillosa 'Carlitos y Snoopy: La película de Peanuts' —bajo mi punto de vista, la mejor obra de la compañía hasta la fecha—. Pero antes de entrar en detalle, dadle al play y disfrutad de este primer avance de 'Spies in Disguise'.

Puede que no invente nada en el campo de las parodias de cine de espías, pero lo último de Blue Sky, a bote pronto tiene una pinta más que apetecible. Porque, más allá de su sentido del humor y de la calidad de su animación, 'Spies in Disguise' cuenta con un sorprendente reparto en el que, junto a Will Smith, podremos escuchar las voces de Tom Holland, Rashida Jones o Karen Gillan.

Siempre será complicado igualar la excelencia en el campo de la animación 3D que lleva alcanzando la competencia directa desde su debut en el largo en 1995 con 'Toy Story', pero podremos comprobar cuánto se acerca Blue Sky al nivel de Pixar a lo largo del próximo 2019. A falta de una fecha de estreno concreta, os dejamos con la sinopsis oficial de la cinta.