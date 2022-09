El anime de 'Onimusha' ya está en marcha: Netflix adaptará la icónica saga de videojuegos de Capcom con un protagonista inspirado en Toshiro Mifune

Netflix tiene un filón de oro con los animes de videojuegos, y no tiene pinta de que vaya a soltarlo pronto.

Nos acaban de dar dos fantásticas adaptaciones con 'Tekken: Bloodline' y 'Cyberpunk: Edgerunners', y para que no pare la cosa y seguir engordando su catálogo han confirmado que próximamente 'Onimusha' también tendrá su propia serie de anime.

Este fin de semana nos ha dejado bastantes novedades en el mundo del anime, y Netflix ha venido con unas cuantas debajo del brazo. Aunque los fans de 'Onimusha' llevan varios años de secano, van a poder revivir la magia de los juegos desde la plataforma de streaming con una nueva serie animada.

It's your first look at ONIMUSHA, an anime based on CAPCOM's legendary game. Created by Takashi Miike and Shinya Sugai from Sublimation, with Musashi Miyamoto modeled after Toshiro Mifune #TUDUM#TUDUMjapan#ONIMUSHA#鬼武者 pic.twitter.com/oeX6FO2hWS