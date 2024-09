Crunchyroll presume de animes para su temporada de otoño. 'Blue Lock', 'Dandadan', 'Yakuza Fiancé' y todas las series que llegan ya mismo a la plataforma

Tenemos el otoño prácticamente encima, y entre la última semana de septiembre y la primera de octubre arranca de lleno una nueva temporada de anime. Algunas de las series más esperadas del año se estaban reservando para el último trimestre, y con el inicio de temporada tan cerca Crunchyroll ya ha empezado a desvelar su calendario de estrenos y simulcasts.

Otoño animado

En la plataforma especializada en anime podremos ver algunos de los bombazos del año como 'Dandadan', que tiene estreno doble en Netflix, pero también arrancan 'Yakuza Fiancé' o 'Trillion Game'. Y claro, tampoco puede faltar la segunda temporada de 'Blue Lock', que ya vino con un adelanto este verano con la película de Nagi, el regreso de Ron Kamonohashi o lo nuevo de 'Sword Art Online'.

Algunas de estas series llegan de nuevas y otras continúan con una nueva temporada. Pero por ahora, estas son todos los animes de estreno que tenemos en Crunchyroll a partir de octubre:

'365 Days to the Wedding' (3 de octubre)

(3 de octubre) 'Acro Trip' (2 de octubre)

(2 de octubre) 'As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World' - - Temporada 2 (29 de septiembre)

- - Temporada 2 (29 de septiembre) Bananya Around The World (próximamente)

(próximamente) ' Blue Lock' - Temporada 2 (5 de octubre)

- Temporada 2 (5 de octubre) 'Blue Exorcist -Beyond the Snow Saga -' (5 de octubre)

-' (5 de octubre) 'DAN DA DAN' (3 de octubre)

'DEMON LORD 2099' (12 de octubre)

(12 de octubre) 'Demon Lord, Retry! R' (28 de septiembre)

(28 de septiembre) 'Good Bye, Dragon Life' (3 de octubre)

(3 de octubre) 'Hanako-kun después de clase ' (7 de octubre)

' (7 de octubre) 'I'll Become a Villainess Who Goes Down in History' (1 de octubre)

(1 de octubre) ' KamiErabi GOD.app' Temporada 2' (2 de octubre)

Temporada 2' (2 de octubre) 'Let This Grieving Soul Retire' (1 de octubre)

(1 de octubre) 'Mecha-Ude: Mechanical Arms' (3 de octubre)

(3 de octubre) ' MF Ghost ' - Temporada 2 (6 de octubre)

' - Temporada 2 (6 de octubre) 'Natsume's Book of Friends ' - Temporada 7 (7 de octubre)

' - Temporada 7 (7 de octubre) 'Negative Positive Angler ' (3 de octubre)

' (3 de octubre) 'Nina the Starry Bride' (10 de octubre)

'Re:ZERO -Starting Life in Another World-' Temporada 3 (2 de octubre)

Temporada 3 (2 de octubre) 'Ron Kamonohashi's Forbidden Deductions ' - Temporada 2 (7 de octubre)

' - Temporada 2 (7 de octubre) 'Seirei Gensouki: Spirit Chronicles ' - Temporada 2 (7 de octubre)

' - Temporada 2 (7 de octubre) 'Shangri-La Frontier' - Temporada 2 (13 de octubre)

(13 de octubre) 'Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online' - Temporada 2 (4 de octubre)

- Temporada 2 (4 de octubre) 'The Do-Over Damsel Conquers the Dragon Emperor' (9 de octubre)

(9 de octubre) 'The Most Notorious "Talker" Runs the World's Greatest Clan' (29 de septiembre)

(29 de septiembre) 'The Prince of Tennis II U-17 World Cup Semifinal' (2 de octubre)

(2 de octubre) 'The Stories of Girls Who Couldn't Be Magicians' (4 de octubre)

'TRILLION GAME ' (3 de octubre)

' (3 de octubre) 'TsumaSho' (6 de octubre)

(6 de octubre) 'Tying the Knot with an Amagami Sister' (1 de octubre)

(1 de octubre) 'Yakuza Fiancé: Raise wa Tanin ga Ii ' (7 de octubre)

' (7 de octubre) 'You are Ms. Servant' (5 de octubre)

También continúan varias series que arrancaron en verano de 2024: 'Delico's Nursery', 'True Beauty', 'Sengoku Youko: The Thousandfold Chaos Arc', 'Wonderful Precure!', la segunda temporada de 'Tower of God'... Y 'One Piece', que ya es una institución semanal que no se detiene ante (casi) nada.

