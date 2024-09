Era el anime de 'Berserk' con el que muchos fans soñaban, pero los responsables del manga cierran filas contra los animadores: "No tienen nuestro permiso"

A pesar de que es un manga legendario, los fans de 'Berserk' siguen esperando una adaptación a anime completamente satisfactoria. Que consiga pillar bien el tono y la estética tan particular de Kentaro Miura, y que además cuente con la animación que la historia se merece.

Hace cosa de un año, un grupo de fans se cansaron de esperar a que un gran estudio se pusiera a ello y decidieron que ellos mismos iban a hacer el anime con el que soñaban. Pero eso de tener la aprobación de los propietarios de 'Berserk' no parecía que les preocupase demasiado (hasta ahora).

Cuidadín, cuidadín

Studio Eclypse, que es como firman este grupo de animadores, se había propuesto la difícil tarea de adaptar 'Berserk' y ya había dejado ver algunos vistazos de su proyecto en redes. El primer capítulo de 'The Black Swordsman' estaba previsto para 2025, pero ahora están en el punto de mira de los responsables del manga.

Tras la muerte de Kentaro Miura 'Berserk' ha pasado a ser responsabilidad de Studio Gaga, el grupo formado por sus antiguos ayudantes, el mangaka y Kouji Mouri y, por supuesto, la editorial Hakusensha que publica el manga. Y esta semana han querido dejar claro que el proyecto de Studio Eclypse ni es oficial ni tiene nada que ver con ellos con un mensaje que han mandado desde sus redes sociales en varios idiomas:

"A nuestros lectores", comienza el comunicado. "La producción de una animación de 'Berserk' está siendo anunciada en la siguiente cuenta de X (https://x.com/studio_eclypse) y en la web (https://www.studio-eclypse.com/), pero esta producción no ha sido autorizada por Kentaro Miura (Studio Gaga), los propietarios del copyright. Adicionalmente, los videos que acompañan los anuncios están siendo mostrados sin nuestro permiso".

Por ahora no parece que los responsables de 'Berserk' vayan a tomar acciones legales, o al menos no lo han anunciado así, pero más bien parece que quieren dejar un aviso a navegantes para despejar cualquier duda: por muy buena que sea la calidad de la animación, no es oficial ni tiene la aprobación de los creadores de 'Berserk'.

Ahora bien, como muchos fans han señalado, Studio Gaga y Hakusensha han "cargado" contra Eclypse con toda la razón del mundo. Porque aunque el tema de los proyectos fans es complicado, en este caso Eclypse pedía donaciones activamente desde su Patreon y también monetiza los videos de su canal YouTube. Y, como también se puede ver en la página web del estudio, hay un mensaje de "Copyright. All rights reserved." que puede crear confusiones sobre si es un proyecto oficial o no.

"Algunas personas piensan erróneamente que [en Studio Gaga] están enfadados por los trabajos de fans, pero no es el caso. Esta cuenta no oficial extranjera se lucra recolectando dinero, por lo que es un uso no autorizado de material protegido por derechos de autor con fines comerciales. Por eso el propietario oficial dice que "no tiene nada que ver con ello, y no tiene permiso", escribió un fan japonés. "Si pinchas en "Apoya al estudio", eres redirigido a la página de donaciones. Es completamente un negocio"

Otros usuarios japoneses también han señalado que la gran diferencia entre el trabajo de Eclypse y otros productos fans es el gran volumen del proyecto y su monetización.

Porque mientras que es bastante común que se creen doujinshi (trabajos autopublicados), fanzines y otros fanarts de anime o de cualquier material, los propietarios del copyright tienen en cuenta que la venta estas obras derivadas apenas llegan para cubrir los gastos de producirlos.

Vamos, que en Studio Eclypse se han metido en un berenjenal bastante gordo. Como otros fans han recordado, Eclypse anteriormente habían ganado cierto renombre por 'Attack on Titan The Requiem", que pretendía mostrar un final alternativo al anime de 'Shingeki no Kyojin' y también se llevó su ración de críticas por pretender "arreglar" el manga de Hajime Isayama y pedir donaciones para el proyecto.

Por el momento parece que no habrá demanda para este grupo de fans si se paraliza el proyecto de 'The Black Swordsman'... Pero por lo menos se ha demostrado que hay interés de sobra en un nuevo anime de 'Berserk'.

