'One Piece' capitulo 1047 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Ya se han terminado las vacaciones de Navidad y hemos vuelto a la rutina, así que también se ha retomado la programación habitual de algunas series de anime que se habían parado temporalmente con las fiestas.

'One Piece' ya ha empezado el nuevo año con fuerza y un nuevo capítulo, así que con otra semana más encima ya podemos volver a mirar el calendario para ver cuándo toca el siguiente episodio.

1047 episodios y contando

Hemos salido del mini-hiato, y el próximo capítulo en la lista es el capítulo 1047 del anime. Podremos verlo en simulcast a través de Crunchyroll a partir del domingo 15 de enero.

En España el nuevo capítulo estará disponible a partir de las 10:00 am, mientras que en México y Colombia se podrá ver a partir de las 3:00 am, en Chile será a partir de las 4:00 am y en Argentina a partir de las 5:00 am.

Por ahora seguimos de lleno en el Arco del País de Wano, que aunque ya se cerró en 2022 en el manga todavía tiene mucha mecha y sorpresas por delante en el anime. Si todavía estáis poniéndoos al día con 'One Piece', revisar nuestra guía sin relleno de la serie puede ser una buena idea para quedarnos únicamente con los capítulos imprescindibles para la trama principal.