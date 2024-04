'One Piece' capítulo 1100 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Mil capítulos ya parecía un hito increíble, pero ya tenemos encima un nuevo contador para 'One Piece' con su capítulo 1100. Ya hemos entrado de lleno en la Saga Final de la serie con el Arco de Egghead, y aunque todavía nos queda mucha historia por delante se nota que en Toei Animation le están poniendo cariño al anime en sus momentos más importantes... Como el combate que se nos viene encima esta semana.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Jugando al ratón y al gato

El episodio 1100 de 'One Piece' lleva como título "¡El poder de otra dimensión! ¡Luffy vs Lucci!", y ya nos viene anticipando el reencuentro entre Luffy y Rob Lucci, uno de los villanos más sonados de todo el anime. Este episodio además contará con la dirección de Nozomu Shishido y promete ser uno de los más impactantes de la serie.

Vamos, que para una cifra tan especial como el capítulo 1100, parece que 'One Piece' se ha tenido guardado algo gordo. Como cada semana, podemos seguir el anime a través de Crunchyroll en japonés con subtítulos. Y si no nos queremos perder el episodio según esté disponible en la plataforma, aquí va la información más importante:

Podemos verlo el domingo 7 de abril.

En España a partir de las 10:30 am.

En México a partir de las 1:30 am.

En Colombia a partir de las 3:30 am.

En Venezuela a partir de las 4:30 am.

En Chile y Argentina a partir de las 5:30 am.

Desde enero también podemos seguir 'One Piece' a través de Netflix, aunque no tenemos la serie completa y únicamente podemos ver desde el nuevo Arco de Egghead. Los nuevos episodios llegan con algo más de retraso frente a Crunchyroll, emitiéndose los sábados de la semana siguiente. Pero si Netflix es nuestra opción preferida para seguir 'One Piece', a partir del 13 de marzo podremos ver el capítulo 1100 del anime.

En Espinof: