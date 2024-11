Ya en streaming, una de las películas más bonitas del estudio de 'Jujutsu Kaisen' y 'Shingeki no Kyojin'. Un relato inspirador sobre un Japón destrozado por la guerra

En su momento estuvo disponible en alguna que otra plataforma, pero si queríamos ver 'En este rincón del mundo' ('Kono Sekai no Katasumi ni'), la cosa estaba un poco complicada. Fue la segunda película de MAPPA, el estudio de anime responsable de que MAPPA se quiere ir alejando un poco de sus animes oscuros como 'Jujutsu Kaisen', el final de 'Shingeki no Kyojin' y el remake de 'Ranma 1/2', y además llega con una versión inédita hasta ahora a nivel internacional.

Un relato conmovedor que arrasó en festivales

Si todavía la tenemos pendiente, Crunchyroll acaba de añadirla en su catálogo. La tenemos disponible con el título 'In This Corner of the World', y por primera vez en una versión extendida que nunca se había estrenado fuera de Japón. No parece que vayamos a tener suerte con el doblaje, pero 'En este rincón del mundo' está disponible en la plataforma en versión original con subtítulos en español de España, en español de Latinoamérica, inglés, holandés, francés, italiano y portugués de Brasil.

La película de Sunao Katabuchi adapta el manga de Fumiyo Kouno y se centra en una joven llamada Suzu Urano. Es 1944 y en medio de un Japón ya devastado por la guerra se muda una pequeña ciudad de Hiroshima para vivir con la familia de su marido. Cuando su ciudad es bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, su vida se vuelve aún más caótico.

A pesar de que es un planteamiento bastante duro, 'En este rincón del mundo' es muy recordada por la perseverancia de su protagonista y la historia tan inspiradora y bella que deja, centrándose en la vida diaria de personas corrientes en medio de la guerra. Y además, con una animación preciosa con la que el estudio fue sentando cátedra.

En su momento, 'En este rincón del mundo' recibió más de 60 galardones en festivales de todo el mundo, incluyendo el Premio del Jurado a Mejor Largometraje en la 41ª edición del Festival de Annecy y el Premio del Gran Jurado a Mejor Película en la 6ª edición del Toronto Japanese Film Festival.

