Es uno de los mejores romances de instituto de este año, pero su autor casi lo convirtió en otro isekai más: "Requería demasiadas explicaciones"

Si lo que nos gustan son los animes románticos, este verano se ha estrenado 'Alya Sometimes Hides Her Feelings In Russian' (también conocido como 'Roshidere') y ya se está ganando a los fans del género.

Gira en torno a Alisa Mikhailovna Kujo, una estudiante muy atractiva y fría, y a su lado se sienta Masachika Zuke, que está muy desmotivado y a menudo se duerme en clase. Alya se queja muchísimo de Masachika, aunque en realidad está enamorada él y le tira fichas en ruso... Sin saber que él en realidad puede entender su lengua materna.

Cambiamos el instituto por otro mundo

Pues aunque 'Alya Sometimes Hides Her Feelings In Russian' se ambienta en un instituto japonés, su autor originalmente pretendía que fuera un manga isekai al uso, con una protagonista transportada otro mundo.

"[Tendría] una protagonista mona pero decepcionante, que se pone muy nerviosa y engreída porque piensa que la otra persona no entiende su idioma. En plan "jejeje, no sabes lo que estoy diciendo", sintiéndose superior", explicó Sansan Sun en una entrevista en 2021.

Así que Alya iba a ser una protagonista de manga isekai, reencarnada en un mundo de fantasía pero que hablaba japonés. Y el personaje que se terminó convirtiendo en Masachika en realidad la entendía a la perfección porque resulta que él también era un japonés reencarnado en otro mundo.

Sin embargo, Sun pronto se dio cuenta de que esta premisa era demasiado complicada. Especialmente porque uno de los elementos más importantes de un buen isekai es un buen "world building", con un escenario rico y lleno de detalles, y mucha historia. Así que tendría que pasar demasiado tiempo desarrollando este mundo de fantasía en lugar de centrarse en los personajes.

"Según fui pensando más en ello me di cuenta de que podría hacer esto mismo con un lenguaje extranjero en un escenario normal. El giro isekai requería demasiado desarrollo del mundo y explicaciones, así que decidí simplificarlo y quedarme con un romance en el mundo real", sentenció el mangaka.

Con esto ya solo quedaba por decidir el idioma extranjero. El inglés quedó descartado rápidamente porque demasiada gente lo habla y se estropearía el giro principal. Y finalmente eligió el ruso porque así podía dar a Alya una apariencia muy diferente de los japoneses: "Tenía esta imagen de que las bellezas rusas tienen como un tipo de belleza muy mística, como de cuento de hadas. Por eso elegí Rusia".

