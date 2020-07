'La ruleta de la suerte' sigue yendo como la seda pese a las medidas contra el coronavirus

'La ruleta de la suerte' fue uno de los muchos programas que tuvo que parar sus grabaciones con motivo de la crisis por el coronavirus. Poco a poco toca ir volviendo a la (nueva) normalidad y el concurso de Antena 3 ha regresado hoy con nuevas entregas en las que el público ya ha podido volver el plató y se han implantado varias medidas de protección contra el covid-19.

En un espacio tan dinámico como 'La ruleta de la suerte' siempre quedaba la duda sobre cómo esos cambios iban a afectar a la mecánica de este veterano concurso, pero lo cierto es que desde su regreso sigue funcionando como un tiro, exhibiendo todas las virtudes que ya tenía previamente.

Los cambios contra el coronavirus

El cambio más llamativo en esta nueva 'La ruleta de la suerte' es que los concursantes están separados entre sí por mamparas, haciendo imposible el contacto físico que de vez en cuando se producía en este concurso. Además, todos ellos tienen su propio bote de gel hidroalcohólico para limpiarse de forma constante -a fin de cuentas todos ellos tocan la ruleta y ésta no se va higienizando a cada movimiento-.

Por último, los gajos que ofrecen diferentes ventajas como decidir empezar un panel o algún premio no se cogen de la ruleta, ya que todos ellos tienen un cajetín para acceder a uno pensado para cada uno de ellos. Y si le robas uno a otra persona, coges el tuyo en lugar del suyo. Las medidas de protección parecen impecables, aunque siendo la primera vez ha habido algunos nervios lógicos.

Por lo demás, en el panel final se mantiene la distancia de seguridad, la cual también aplica al público -todos ellos con mascarilla y con una media de edad menor a la habitual-. Ahí creía que una de las grandes señas de identidad del programa se iba a ver afectado por el límite de aforo, pero la energía de los asistentes ha sido tal que no se ha notado en ninguno de los cánticos habituales.

El concurso en sí

Se nota que todos los que están detrás y delante de las cámaras en 'La ruleta de la suerte' tienen tan mecanizado el asunto que no he notado la más mínima alteración en el ritmo del concurso. No han faltado los errores impropios a la hora de intentar solucionar un panel o las pequeñas malas rachas de alguno de los participantes.

Más allá de los nervios de la primera vez porque la reacción natural podía ser darle algo a Jorge Fernández o cosas por el estilo, todo ha fluido igual que siempre, por lo que si eres fan o, como es mi caso, espectador ocasional, no vas a encontrar nada que te distraiga una vez te hagas a las necesarias medidas de seguridad.

Bueno, hoy en concreto sí ha habido un momento destacable, ya que uno de los concursantes ha querido agradecer la aportación al concurso de Laura Moure, la chica encargada de ir desvelando las letras acertadas por los participantes. No es algo tan histórico como ser el primer programa con las medidas contra el coronavirus, pero tampoco merece caer en el olvido.

En resumidas cuentas

Si te gustaba 'La ruleta de la suerte', no tengas miedo que sigue siendo tan entretenida como lo era antes. Ha tocado hacer algunos ajustes de seguridad, pero tranquilo, sigue siendo el mismo concurso y te lo vas a seguir pasando igual de bien (o mal) que antes.

Puedes ver el programa de hoy en Atresplayer.