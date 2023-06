Telecinco fracasa en el estreno del sustituto de 'Sálvame' y se encuentra con una crisis donde ninguno de sus programas supera el millón de espectadores

Telecinco estaba convencida de que hacía un golpe maestro eliminando 'Sálvame'. El problema es que en su lugar ha puesto una especie de 'Sálvame 2' presentado por Sandra Barneda. Y 'Así es la vida', que tiene nombre de programa de hace treinta años, no ha funcionado en audiencia, al menos de momento. No olvidemos que en realidad se trata de un simple programa bisagra entre el formato de La Fábrica de la Tele y el que lidere Ana Rosa Quintana. No hay nadie en Mediaset preocupado ahora mismo... aunque quizá deberían.

Sálvese quien pueda

Si 'Sálvame' estrenaba el lunes pasado con 12,4% de share, el nuevo formato baja hasta el 10,7%. No es un buen dato para un programa nuevo, pero menos aún si lo que trata es de recoger al público cautivo del programa de cotilleo y la costumbre de poner por defecto Telecinco en las tardes. En la franja vespertina ha perdido todo su momento, perdiendo contra Antena 3 y, por momentos, contra La 1.

Telecinco tiene un problema en todas las franjas, ahora que se acaba 'Supervivientes' y tienen que volver a enfrentarse a una parrilla desestructurada. De momento, 'Bohemian Rhapsody' se hundió con un 9,7% dando la noche a 'Hermanos' (14,4%). Es, de hecho, sintomático que, informativos aparte, ningún programa de la cadena superara el millón de espectadores, algo que consigue La Sexta ('El intermedio'), La 1 ('La promesa') e incluso Cuatro ('First dates').

La cadena de Fuencarral está herida de muerte y ella misma se ha encargado de pegarse un tiro en el pie. Si el proceso de renovación empieza por quitarse de encima su columna vertebral para tratar de suplantarla con otra sin carisma, ha empezado con mal pie. Este verano va a ser vital para sus experimentos, pero, de momento, parece que su año de pesadilla nunca termina.

