'First Dates': a este peluquero de Alicante no le convence la edad de su cita venezolana. "Llegué soltero y me voy soltero"

Los opuestos no siempre se atraen en 'First Dates'. A pesar de tener algunas cosas en común, a Axel no le convenció físicamente Fabio, ni tampoco el tener que estar todo el rato tirándole de la lengua para sacarle conversación.

Poca química

Fabio tiene 28 años, es peluquero y vive en Alicante. Hace cuatro años que vino desde Colombia y, desde entonces, solo ha tenido parches sentimentales. Tiene ganas de empezar una relación seria e incluso formar una familia.

Axel también tiene 28 años, trabaja en marketing, es de Venezuela y vive en Valencia. Se considera una persona carismática y coqueta, que sabe lo que quiere. Se quedó a cuadros al ver a Fabio y le dio la risa internamente, porque no era para nada lo que se esperaba.

Durante la cita, Fabio también se llevó una pequeña decepción al saber que tenían la misma edad: "Me gustan más mayores, que tengan recorrido". Axel habló de sus hobbies: escuchar música, leer y la cocina, algo en lo que coincidieron, puesto que Fabio también adora "cocinar con amor".

Hablando de amor, ambos descubrieron que buscan una relación larga y formal. Fabio confesó que se sentía mucho más libre en España y que había encontrado más oportunidades laborales que en Colombia. No obstante, Axel terminó algo agotado porque esperaba una conversación más animada: "Quería reírme y no estar yo todo el rato preguntando y sacándole las palabras".

Intentaron animar un poco el asunto pasando a hablar de sexo, en lo que Axel puntualizó que no le va lo del poliamor y que siempre busca el contraste de color: "Para negro, yo".

En la decisión final, Axel dijo que no quería seguir conociéndole, ya que buscaba a alguien más alegre, que sepa transmitirse, y Fabio coincidió en que podrían ser amigos pero no pareja: "Llegué soltero y me voy soltero, así que llamadme" se despidió, apelando al resto de solteros de España.

