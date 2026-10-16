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20 años después de su estreno vuelve a los cines uno de los mayores fenómenos de la historia de Pixar

20 años después de su estreno vuelve a los cines uno de los mayores fenómenos de la historia de Pixar

Aunque sea objeto de debate si es de sus mejores películas, buena parte de la existencia del estudio se sostiene en ‘Cars’

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Cars 2006 John Lasseter
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Pedro Gallego

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La eterna dicotomía entre el arte y el comercio que atraviesa una industria como la cinematográfica se ha cebado a menudo con un estudio como Pixar. Su éxito se ha sostenido en buena parte a su originalidad y su transformación visual del medio animado. Su viabilidad se ha articulado en torno a secuelas que en su mayor parte han sido olvidables.

De un tiempo a esta parte se ha hablado más abiertamente de la crisis existencial de tener que revivir sus viejas propiedades para poder justificar hacer apuestas originales, que son las que realmente evocan lo que gustaba del estudio. No obstante, tampoco podemos obviar que se volvieron el estudio de animación de referencia también por obras que no eran precisamente excelentes, pero arrasaban con gran fuerza.

Corre como el rayo

Es el caso de ‘Cars’, la sensacional película deportiva con coches parlantes que escribió y dirigió el antiguo líder de la compañía John Lasseter. Un fenómeno de taquilla hace 20 años que, si bien no es de las películas más inspiradas de aquella época, fue un filón que ha justificado en buena parte que Pixar exista a día de hoy. Por eso lo celebran volviendo a poner la película en cines de todo el mundo.

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Rayo McQueen es el coche de carreras más prometedor del circuito y está cerca de ganar la Copa Pistón y conseguir ser patrocinado por una marca más potente. No obstante, mientras es transportado a la siguiente carrera, se pierde en la carretera y acaba en el modesto pueblo de Radiador Springs, donde causará un alboroto que deberá reparar antes de retomar su camino.

En esta época Pixar se caracterizaba por plantear una visión diferente e imaginativa de diferentes mundos, como el ecosistema acuático, una dimensión monstruosa o un planeta donde los superhéroes son reales. ‘Cars’ básicamente propone una historia clásica deportiva de joven talento excesivamente confiado que adquiere cura de humildad a través de su conexión con un mentor con más capas de las que asumía inicialmente, pero con coches en lugar de personas.

‘Cars’: una carrera sencilla

Cars 2006 Pixar

No deja de tener sus méritos, sobre todo en lo técnico. La acción automovilística deja momentos bastante entretenidos y hasta deslumbrantes que no chirrían tanto incluso dos décadas después. También hay una caracterización adecuada de los personajes, así como un buen trabajo vocal de Owen Wilson y Paul Newman para darles vida.

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Sigue sin cambiar el hecho de que opta a menudo por la versión más plana de explorar el universo que decide crear. Pero es quizás parte de su éxito, ya que no plantea preguntas demasiado enrevesadas o quiere dejar un poso mayor, sino que busca un entretenimiento inmediato en el que es los involucrados muestran una labor bastante sólida.

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