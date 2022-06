Qué ver en Filmin: un magistral ejercicio de cine noir que es una de las mayores proezas del cine independiente

A pesar de que muchos teman la llegada de la inclusión, la realidad es que nada favorece más a un arte como el cine que la llegada de perspectivas diferentes que enriquezcan la manera de entenderlo. Si ya es de por sí es mínimamente razonable que, por ejemplo, un 50% de la población mundial pueda aspirar a las mismas oportunidades que ya goza el otro 50%, la inclusión de otras voces puede dar otra interesante tonalidad al arte cinematográfico.

Pero ofrecer espacio para que tengamos pluralidad de voces que amplíen las posibilidades de las películas que recibiremos es tan necesario como reevaluar las películas que hemos recibido, y esas voces que, aunque marginadas, han conseguido romper barreras y ofrecer obras de gran valía.

Porque, atendiendo meramente a lo conseguido en su filmografía, cineastas como Ida Lupino deberían ser discutidas como figuras capitales. Por habilidad narrativa, por su aportación al cine independiente y por obras maestras como 'El autoestopista', que podemos disfrutar en Filmin.

Viaje al corazón de la oscuridad

Lupino destacó como actriz, interpretando a varias mujeres consideradas como "complicadas", desde asesinas hasta viudas con ambición. Pero todo ello le valió para amasar un colchón con el que lanzarse a la producción junto a su marido Collier Young con la compañía The Filmakers Inc., creada para sacar adelante proyectos de bajo presupuesto pero ambiciones de hacer cine social. Lupino terminó saltando a la dirección en 1949 con 'Not Wanted', cuando el director anterior Elmer Clifton enfermó y no podía completar la película.

Aquella película, centrada en las dificultades de una mujer soltera embarazada, fue uno de los varios esfuerzos realizados en clave melodramática tratando temas de interés principalmente femenino. Lupino sabía en parte que la industria no se tomaría en serio sus esfuerzos por esa vía -jocosamente comentaba que como directora era una versión de descuento de Don Siegel, después de ser una versión de descuento de Bette Davis como actriz-, así que quiso demostrar que podía hacer películas en otra clave tan bien como cualquiera.

Y así se lanzó a hacer 'El autopista', la primera película de cine negro de gran alcance dirigida por una mujer. La premisa no podría ser más sencilla, siguiendo a un par de viajeros que deciden acoger a un autoestopista en su coche, sólo para arrepentirse poco después de la decisión por el macabro juego en el que este inesperado psicópata decide meterlos.

Un auténtico y perverso ejercicio psicológico desarrollado en sólo una hora y once minutos, pero sabe sacar todo el provecho a cada uno de ellos. Lupino sabe realzar con narración precisa, gran manejo de la tensión y excelente dirección de actores lo que fácilmente podría ser calificado como película B de andar por casa.

'El autoestopista': prodigioso ejercicio de cine noir

Pero su habilidad como cineasta y una mirada particular, que no necesita de fastuosos ejercicios de puesta en escena para hacerse notar, vuelven cada instante de 'El autoestopista' es una maravillosa joya. Un impecable ejercicio de estilo noir, donde lanza una curiosa pero cínica mirada hacia el corazón de la oscuridad, reflejada en estos personajes y cada momento que viven dentro de este demoledor thriller.

No necesita tener la apariencia de gran cine para serlo. Lupino convierte 'El autoestopista' es toda una proeza del cine independiente, narrando con la eficiencia y profesionalidad de una película de estudio sin tener los medios de una -pero tampoco sin parecer una película de presupuesto inexistente-.

Por cómo hacer progresar el drama en cada escena, en cómo va haciendo florecer interesantes conflictos humanos, y cómo observa los comportamientos masculinos, aquí encontramos una cineasta excelente, a la que no le desfavorece entrar en conversación como una de las maestras que ha visto el arte. Otros han entrado con películas notablemente menores a ésta.