Vuelve a los cines una perfecta aventura para todos los públicos, convirtiendo la fantasía en una experiencia conmovedora

El cine de animación predominan las historias aptas, ya que el público mayoritario suelen ser familias enteras. Y eso requiere un especial tacto para no acabar dirigiendo la película únicamente a una parte de la audiencia, sea hacerla tan refinada para los adultos que los niños acaben por no entenderla o tan básicas que sean un insulto no sólo para los mayores sino también para los pequeños.

Es una alquimia particular, y que no está especialmente cuidada principalmente porque no se considera que se deba hablar a los niños de aspectos difíciles, o de cosas importantes que no pueden comprender. O que es mejor que no comprendan para que sean felices. Es algo contra lo que responde fervientemente una película tan magistral como ‘Mi vecino Totoro’.

Un vecino monstruoso

Como parte del ciclo especial montando para proyectar en gran pantalla varias de las obras selectas de Hayao Miyazaki, la genial película de Studio Ghibli hace su reestreno en salas de cine (aunque en casa se pueda ver en streaming a través de Netflix). Una oportunidad fantástica para gozar en familia de una historia sensible y compleja en la medida más apropiada, sin dejar de disfrutar de una aventura sensacional.

Un padre y sus dos hijas se mudan a una nueva casa en el campo, mientras esperan a que su madre, que ha contraído una preocupante enfermedad, se recupere y pueda recibir el alta en el hospital. Mientras tanto, las dos niñas descubren que la casa es frecuentemente visitada por una serie de duendecillos, y que en el bosque que les rodea habita un espíritu protector con forma de monstruo afable.

‘Mi vecino Totoro’ fue desarrollada y estrenada en paralelo con ‘La tumba de las luciérnagas’, intentando ofrecer la doble sesión más equilibrada posible donde una fuera una dulce fábula infantil y la otra el golpe emocional duro. A pesar de esta intencionada dualidad, la película de Miyazaki no esquiva querer hablar con el público más joven de temas y sentimientos complejos.

‘Mi vecino Totoro’: hablando con los niños

Uno de los aspectos más mágicos que tiene en su interior esta historia es cómo es capaz de dialogar con los más pequeños de una manera que puedan entender, pero nunca cayendo en tratarles como si no fueran inteligentes. Explorando sentimientos duros como la tristeza y la soledad ante algo tan repentino y complejo como es una enfermedad, ‘Mi vecino Totoro’ se vuelve un radical ejercicio empático que ofrece un reflejo conmovedor.

Son estos aspectos sofisticados los que la terminan de engrandecer, aunque lo cierto es que no hace falta buscarlos para disfrutar de su experiencia. Sigue siendo una fantasía animada donde puede aparecer una cosa brusca como un gato autobús y volverse disfrutona al máximo. Que todas ellas convivan hace de ‘Mi vecino Totoro’ algo más auténtico y realista que muchas películas que no están dibujadas.

