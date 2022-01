'100 días con la Tata', la culminación del enorme esfuerzo de Miguel Ángel Muñoz durante el confinamiento es un regalo para nuestros mayores

Miguel Ángel Muñoz, seguramente marcado por su participación en aquel descomunal bombazo que fue 'Un paso adelante', tiene que trabajar más que muchos compañeros para demostrar su talento interpretativo. Lo hizo hace poco en 'El crack cero' y hace bastante más en 'No controles'. Ahora Muñoz presenta el regalo definitivo para nuestros mayores, su documental '100 días con la Tata'.

La abuela

Seguro que a muchos os resulta familiar aquello del confinamiento durante la primavera de 2020. Muchos de nosotros nos quedamos encerrados en nuestras casas. Algunos solos, otros con sus familias y otros, como Miguel Ángel Muñoz, se arremangaron y decidieron cuidar a la persona más importante de su vida. En el caso de Muñoz, esa persona es Tata, la hermana de su bisabuela.

Durante más de tres meses, el actor se mudó al pequeño piso de Tata en Madrid para ayudar a la persona que más quiere a superar problemas de salud y la situación que atravesaba el país (y el planeta), pero también para intentar asimilar la idea que le quita el sueño desde siempre: saber que esa persona, la Tata, no va a estar siempre con él.

No solo es un estupendo ejercicio de generosidad que además supo adaptar a la situación convirtiendo a su Tata en un fenómeno viral, el "experimento" también fue meterse de lleno en la boca del lobo. Cien días dentro de un piso de 40 metros cuadrados, con una anciana, en plena paranoia pandémica para trasladar sus inquietudes y miedos a una historia protagonizada únicamente por la esperanza.

En apenas 80 minutos, el director, coguionista y productor, cuenta cómo juntó a un equipo de 25 personas para poder plasmar para toda la vida el cumplimiento de cada deseo y cada gesto que esta increíble persona todavía no había tenido. Y no solo es que se cuele algún rostro popular en su Instagram para mostrar su respeto y cariño, es que nunca nadie le había hecho cosquillas en los pies.

'100 días con la Tata' es un trabajo documental tan apresurado como nuestro presente, pero no por ello resulta menos válido. A lo largo de estos últimos meses hemos visto más documentales narrados vía zoom ('Tales of the Uncanny', por decir uno), y creo que es el momento de explotar esas vías de acercamiento emocional para con los nuestros. Muñoz ha sabido hacerlo y darnos una lección a todos, pero sobre todo ha sido capaz, ha tenido el detalle, de iluminar los corazones de nuestros mayores durante sus días más oscuros.