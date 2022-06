Así fue el debut del director de ‘Jurassic World: Dominion’: una divertida dramedia con viajes en el tiempo estrenada hace diez años

‘Seguridad no garantizada’ (Safety Not Guaranteed) fue una película indie con la que el director de ‘Jurassic World: Dominion’ (2022), Colin Trevorrow, debutó hace ya diez años. Sorprendentemente, poco similar a sus películas de dinosaurios, es parte misterio, parte comedia, parte ciencia ficción y un drama, todo en un paquete entretenido de bajo presupuesto que se proyectó en el Festival de Cine de Sundance de 2012, donde ganó el Premio de Guión Waldo Salt.

Darius (Aubrey Plaza) es una joven descontenta sin una perspectiva o ambición vital particular. Trabaja en las oficinas de una revista de estilo de vida en Seattle, pero carece del impulso para conseguir un trabajo remunerado mejor. Tiene razones para estar deprimida, aunque no sabremos por qué hasta más tarde. Todo cambia durante una lluvia de ideas para nuevos artículos.

El escritor Jeff (Jake Johnson) recluta a Darius y a su colega geek Arnau (Karan Soni) para que le acompañen al burgo costero de Ocean View, donde alguien ha publicado el siguiente anuncio clasificado en el periódico local:

“Se busca: alguien que retroceda en el tiempo conmigo. Esto no es una broma. Te pagarán después de que regresemos. Debe traer sus propias armas. Sólo he hecho esto una vez antes. Seguridad no garantizada."

En el mundo real, esas mismas líneas comenzaron como un anuncio falso en la revista Backwoods Home Magazine in 1997 que usaba el mismo apartado postal del editor de la revista, quien pensó que delataría la broma. Sin embargo, el anuncio "Seguridad no garantizada" se convirtió en un fenómeno cultural. La dirección recibió miles de cartas en respuesta al anuncio de viaje en el tiempo. El anuncio apareció en ‘The Tonight Show’ con Jay Leno y se discutió repetidamente en la serie de radio Car Talk.

Basada en un anuncio real

Posteriormente se convirtió en una moda de Internet, por lo que la película imagina que alguien lo hubiera hecho en serio y que varias otras personas decidieran averiguar de qué se tratara. Derek Conolly, quien acompañará al director en sus aventuras galácticas y jurásicas, escribió un primer borrador del guion como una comedia de amigos, pero luego reescribió el papel principal pensando en Plaza, después de ver su actuación en ‘Funny People’.

Queriendo obtener el permiso del escritor del anuncio para adaptar el concepto a una película, Conolly finalmente localizó a Silviera, quien le dio su bendición, ya que el concepto le interesaba especialmente porque según él “Había algo realmente triste en todo esto. ¿Qué pasa si realmente está lamentando algo de su pasado que quiere volver atrás y arreglar? Eso fue lo que me llamó la atención”.

La misión declarada de Jeff es investigar al autor de este anuncio, ya sea para exponer a un bromista o perfilar a un auténtico chiflado, pero en realidad, ha planeado el viaje como una pequeña excusa para pasar unas vacaciones con el dinero de la empresa. Mientras tanto, los becarios hacen un gran trabajo al rastrear al misterioso viajero del tiempo. Es un empleado de un supermercado local llamado Kenneth (Mark Duplass) y parece genuinamente convencido de que su misión es real y va por buen camino.

Del mumblecore al mainstream

Esto nos lleva a la gran pregunta de la película. ¿Kenneth está loco o funcionará la máquina del tiempo? Independientemente de las respuestas, ‘Seguridad no garantizada’ es un viaje emocional completo con actuaciones excelentes en general, con una fotografía y el estilo visual agradables a la vista, y una banda sonora es moderna sin volverse consciente de sí mismo. Además, los personajes están excelentemente escritos a partir de estereotipos (el freaky, la chica cool con problemas, el listillo…).

Pero todos actúan de manera consistente con sus personajes, especialmente Plaza en su primer papel protagónico en el cine. Conocida por su trabajo televisivo en ‘Parks and Recreation’, su particular estilo hace la transición a la pantalla grande sin problemas. Tiene una presencia sardónica y cansada de todo que encaja de forma sorprendente con la idea de los viajes en el tiempo, atrapada como está entre males pasados y una promesa futura que tal vez nunca llegue. Plaza convierte a Darius en un ser humano con una inocencia cuestionadora que asume la aparente ambivalencia de Arnau, el cinismo de Jeff y, quizás, las dudas de Kenneth.

Plaza y Duplass son lo mejor de ‘Seguridad no garantizada’ y es mejor no comentar mucho más de lo que ocurre en el tercer acto para no desvelar ninguna sorpresa. La película fue catalogada como "una de las películas más influyentes de la última década" en términos de su efecto en la industria cinematográfica. Con un costo de menos de un millón de dólares, participó del movimiento mumblecore, pero sigue siendo uno de los primeros ejemplos de película independiente que llamó la atención de Netflix, presagiando el papel del streaming en la creación y distribución de películas y el papel de sus directores para encargarse de grandes blockbusters.