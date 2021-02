'Destino: La saga Winx': Netflix reinventa a las hadas en una serie fantástica adolescente a la que le falta identidad

El "daño" que ha hecho 'Harry Potter' es que es muy difícil ver algo que se mueva por terrenos similares sin que nos venga el tufillo de que esto ya lo hemos visto en la saga del mago británico y otras anteriores. Eso y que la tendencia de Netflix a lo prefabricado o, al menos, a estandarizar los elementos que les va funcionando, hace que no haya apenas sorpresa en 'Destino: La saga Winx', su nueva serie de fantasía juvenil.

La serie, cuya primera temporada consta de seis episodios, sigue la historia de Bloom, una joven hada recién llegada a Alfea, un centro de formación para jóvenes mágicos en Otro Mundo. Los frescos ojos de Bloom, de padres humanos, nos sirven para introducirnos en este mundo de adolescentes con habilidades mientras se plantean las primeras amenazas y el enigma en torno al origen real de la protagonista.

Desarrollada por Brian Young, a quien hemos visto en 'Crónicas vampíricas', 'Destino: La saga Winx' coge a los personajes de la serie animada de Iginio Straffi para reinventarlas en un contexto YA que expande lo ya visto pero, a su vez, sirve como serie completamente independiente que bebe de lo contemporáneo en todo su esplendor.

En el centro, y junto a Abigail Cowen como Bloom, tenemos un reparto principal compuesto por Hannah van der Westhuysen (Stella), Precious Mustapha (Aisha), Eliot Salt (Terra), Elisha Applebaum (Musa), Danny Griffin (Sky), Sadie Soverall (Beatrix), Freddie Thorp (Riven), Eva Birthistle (Vanessa), Robert James-Collier (Saúl Silva),with Lesley Sharp (Rosalind) y Eve Best (como la directora Farah Dowling).

Young adult fanfic

Tenía algo de curiosidad por ver por donde salían con esta serie. Su contemporaneidad hacía presagiar algo más tirante a la ficción más oscura pero autoconsciente de 'The Magicians', por poner una serie comparable. Sin embargo la edad de las protagonistas nos llevan más hacia algo más convencional como serie de instituto con entorno mágico.

Casi nada más comenzar ya tenemos temas de romances y cortejos hormonales, inseguridades propias de una edad y, de paso, algún que otro tropo manido. Tanto si nos centramos en género "instituto" como si lo hacemos en el "fantástico", es imposible no pensar en que están siguiendo las instrucciones de cómo hacer este tipo de series al dedillo. E incluso hay situaciones en Alfea que son demasiado similares a tramas ocurridas en Hogwarts y otras sagas juveniles.

La incapacidad que tiene la serie de no poder ir mucho más allá de sus referentes acaba por diluir su identidad. Más allá de que 'Destino: La saga Winx' tenga sus elementos diferenciadores que identifican a esta ficción, la sensación de "esto ya lo he visto antes", de demasiada familiaridad en las historias y dinámicas entre los personajes, no ayuda a darle fuerza.

Independientemente de esa condición, que la podría calificar prácticamente de fanfic, la ficción cumple más en su parte adolescente que en su parte fantástica o, por lo menos, creo que ahí funciona mejor que cuando quieren construir el mundo mágico por el que nos movemos. A lo largo de sus seis episodios no hay apenas factor sorpresa y los detonantes de trama llegan un poco tarde.

Lo que, en definitiva, no ayuda a quitar la impresión de que más allá de su espíritu adolescente, 'Destino: La saga Winx' es una serie bastante fallida en su propuesta. Más por falta de ganas que porque tengan o no potencial.