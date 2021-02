'Detrás de sus ojos': la miniserie de Netflix es un intrigante thriller que mezcla romanticismo con erotismo

'Detrás de sus ojos' se ha convertido en el último bombazo de Netflix. Esta miniserie que adapta la novela homónima de Sarah Pinborough lleva varios días liderando la lista de lo más visto de la plataforma y generando mucha conversación en redes sociales. Personalmente he de confesar que no me atraía mucho a priori, pero como mi mujer se leyó recientemente el libro en el que se basa y le apetecía verla, opté por darle una oportunidad.

Por ahora he visto únicamente tres de los seis episodios que dan forma a la serie, por lo que todavía me queda la mitad del camino por recorrer. Eso no quita para que todo apunte a que ese triángulo romántico formado por Louise, David y Adele vaya a acabar de la peor de las maneras, pues el personaje interpretado por Simona Brown decide actuar como lo que parece a contracorriente, y si eso de por sí suele ser sinónimo de malas noticias en este thriller a caballo entre lo romántico y lo erótico que sabe despertar la curiosidad del público.

Complicando lo que parece evidente

Ciñéndonos al punto de partida, la serie no se desvía demasiado de lo que ya hemos visto en otras ocasiones. Por ejemplo, yo me acordé del inicio de 'Anatomía de Grey' con Mederith liándose con Derek para descubrir al día siguiente que es su nuevo jefe. Sin embargo, aquí eso no es algo que se concrete y sirve para darnos nuevos matices de Louise y David posteriormente, con ella divorciada porque su marido le puso los cuernos y él resistiéndose a engañar a su mujer aunque la chispa en su matrimonio parece haberse apagado hace ya mucho tiempo.

Eso lleva a que, por un lado, la serie nos cuente lo inevitable, porque sencillamente no tendría razón de ser sin que esa química que hay entre ambos se materialice, pero la novedad es que eso suceda cuando Louise ha iniciado en paralelo una amistad con la esposa de él. Ese peculiar triángulo que plantea la serie pone al espectador en una inesperada situación a la hora de interiorizar lo que nos está contando. Amante de él, nueva mejor amiga de ella. Esa es una mezcla condenada a acabar mal y la serie no tiene problemas en ir echando mano de diferentes casualidades para llevar la historia a su terreno.

Por ahí, podría decirse que 'Detrás de sus ojos' peca un poco de tramposa, pero tampoco es nada especialmente exagerado hasta ahora, logrando transmitir la idea de que todo eso estaba destinado a suceder. La clave está en la forma de abordarlo por parte del personaje interpretado por Brown, quien logra salir airosa en lo referente a que nos lo podamos creer y también a que su personaje no caiga mal al espectador pese a la actitud que adopta. A fin de cuentas, la propia Louise parece asumir que tanto David como Adele parecen ser más felices cuando están con ella que cuando pasan tiempo juntos.

Otros ingredientes

Está claro que el factor romántico y todo lo vinculado a la infidelidad es uno de los principales factores de enganche a la serie, pero lo que realmente despierta mi curiosidad es lo relacionado con ese evento del pasado no concretado que llevó a David y Adele a querer empezar desde cero. No es que les estaba yendo demasiado bien, pero lo jugoso ahí es esa incógnita que podría ser casi cualquier cosa, aunque a la hora de la verdad todo apunta a que Rob, ese otro hombre del pasado de Adele, tiene que ser la clave de todo. Tampoco hay más opciones.

Ahí cualquiera tendrá sus propios conjeturas a lo largo de la serie, ya que está claro que es una incógnita con la que 'Detrás de sus ojos' juega de forma intencionada para ilustrar el distanciamiento entre David y Adele. Cómo se solucione eso resultará vital a la hora de valorar la serie en su conjunto, pero por ahora sirve para añadir una capa de suspense adicional que ayuda a que el espectador quiera seguir viendo más episodios. Todo apunta a un asesinato, pero habrá que ver los términos.

A ello hay que unir ese elemento casi sobrenatural con el uso de los terrores nocturnos. Algo que sirve para reforzar la naturaleza de thriller de 'Detrás de sus ojos' y dar una dimensión adicional tanto a su protagonista como al relato en sí al no ser el único personaje que los padece. Por ahí surge una posible puerta hacia lo fantástico que ya veremos a dónde lleva -la propia sinopsis oficial apunta que ese va a ser el camino a seguir-, porque hay pequeños detalles que apuntan en esa dirección, pero una cosa es un giro loco que te deja con la boca abierta y otra un disparate difícil de aceptar...

Por lo demás, Brown, Tom Bateman, Eve Hewson y Robert Aramayo cumplen con holgura en sus respectivos papeles, siendo Hewson la que más curiosidad despierta al ser su personaje la mayor incógnita. Y es que hay un cambio muy importante en su forma de actuar entre los flashbacks y la actualidad del que la serie seguro tira argumentalmente, pero en lo interpretativo le permite mostrar dos caras diferentes de forma bastante efectiva.

En resumidas cuentas

No es que me esté volviendo loco 'Detrás de sus ojos', pero sí que plantea un curioso triángulo romántico rodeándolo de una capa de misterio que invita a querer saber cómo se resuelve, sobre todo teniendo en cuenta que son apenas seis episodios. Más allá de eso, cumple pero no enamora en esos tres primeros episodios que he visto.