'Eagleheart': diez años después, la heredera de 'Búscate la vida' sigue dando lecciones de humor en HBO

Aprovechando que HBO ha recuperado 'Eagleheart', la serie a la que nadie hizo caso durante su paso por TNT, llega el momento de poner las cosas en su sitio con uno de los mayores talentos cómicos de la televisión. La serie protagonizada por Chris Elliot merece toda nuestra atención.

El supersheriff

Por razones que uno es incapaz de comprender, un clásico de la televisión como 'Búscate la vida' nunca fue repuesta ni editada en formato doméstico en nuestro país. Aquella biblia sobre el mejor humor televisivo marcó a una generación de espectadores gracias al talento de Chris Elliot, creador junto a David Mirkin y Adam Resnick de una de las series más divertidas de nuestra vida.

'Eagleheart' no cuenta con el crédito del genial comediante como creador, pero la serie de Michael Koman y Andrew Weinberg, veteranos escritores curtidos a la sombra de 'Saturday Night Live' o 'Late Night with Conan O'Brien' (no en vano la serie está producida por O'Brien) también cuenta con uno de los directores más interesantes del actual humor televisivo norteamericano, Jason Woliner, que también recuperó a Bob Odenkirk y David Cross para la causa hace unas temporadas con su show para Netflix 'W/ Bob and David'.

Bien, con semejante materia prima lo normal era que de ahí saliera una buena serie. Que salga un acontecimiento cómico inigualable en pequeñas dosis de diez minutos perfectamente hilvanadas donde no hay diez segundos seguidos sin que el espectador estalle en carcajadas (o algún personaje estalle en mil pedazos), eso, bueno, eso solo está al alcance de los dioses de la comedia. Y eso es exactamente lo que ofrece 'Eagleheart'.

¿Chris Peterson o Chris Monsanto?

Para todos los que conocemos de memoria la vida y obra del repartidor más imbécil de los suburbios, aproximarnos a Chris Monsanto, el protagonista de 'Eagleheart', es pan comido. Sabemos cómo piensa, cómo actúa y muy probablemente también cómo va a terminar. Y a pesar de toda esa supuesta información que traemos de casa, no hay ni un solo episodio de relleno en sus tres temporadas (actualmente tenemos dos en la plataforma) ni un giro que no desprenda una total y absoluta libertad. También va sobrada de libertinaje: es deliciosamente incorrecta.

Aunque siempre ha estado asomando la cabeza en algunas series y películas más o menos a nuestro alcance y en nuestros radares, Monsanto es el primer protagonista absoluto de Elliot desde la serie con la mítica cabecera de R.E.M. y eso la hace todavía más especial. También más familiar y cercana, por supuesto. Acompañado por Brett Gelman y Maria Thayer, Elliot tendrá además un jefe anclado en el noir interpretado por un Michael Gladis que prácticamente vive en su propio show.

Cada episodio de la serie ofrece enormes e innecesarios derramamientos de sangre mientras Monsanto intenta llegar al corazón del asunto que traiga entre manos, ya sea profesional, personal o incluso paranormal. Y no hay arma que pueda detener a este Marshall inmortal que ha visto caer a cientos de hombres a su lado, precisamente por estar justo ahí.

Adult Swim acertó de lleno colocando a Elliot, una de las figuras cómicas más influyentes para la actual generación de escritores de comedia USA, en el centro de un show con total personalidad: la de una leyenda del humor que no le haría ascos a ningún estilo ni tono con tal de arrancar una carcajada en el espectador. Dime cuántos genios te salen así. Su cargante mecánica repetitiva te lavará el cerebro.