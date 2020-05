'Jesus Shows You the Way to the Highway', un alucinado collage audiovisual de ciencia ficción disfrazado de trash

La nueva película de Miguel Llansó llega cinco años después de 'Crumbs', donde nos descubrió a su protagonista, Daniel Tadesse. Su nueva película, 'Jesus Shows You the Way to the Highway', es un nuevo chute de locura bizarra aparentemente trash, pero llena de auténtica pasión y poderío visual. Una estupenda manera de arrancar el D'A Film Festival Barcelona en Filmin.

Pizza y Matrix

No será plato de todos los gustos, pero hay en esta odisea de ciencia ficción trash sorprendentemente elegante un montón de razones para ser venerada. 'Jesus Shows You the Way to the Highway' está perfectamente ejecutada y mejor narrada, algo que a priori se antojaba casi como una quimera. Una película de ciencia ficción retrofuturista financiada a través de Kickstarter y co-producida entre Estonia y Etiopía no es algo que uno vea todos los días.

Si uno advierte que el cineasta madrileño entrega la edición a Velasco Broca, ya podríamos ir teniendo un poco más claro el panorama que nos espera. Con tres directores de fotografía, 'Jesus Shows You the Way to the Highway' es un alucinado collage audiovisual sobre el pavor a las inteligencias artificiales con pinta de mamarracho y muy crítico con el poder, pero también un arriesgado y espectacular relato de género lleno de valores y estilos.

La CIA, la Guerra Fría, montones de pizza, animación en stop-motion, Jesucristo o kung-Fu son solo algunos de los elementos que se cruzan, con todo el sentido del mundo, en una delirante trama de espionaje cibernético entre 'Matrix' o 'Inception' desde una realización que haría resucitar al mismísimo Jesús Franco. Pero todos esos detalles no están por estar ni para pretender ser algo que no son. Llansó pone toda su energía en concentrar ese delirio en la narración, y lo más increíble de todo es que su película cuenta una historia apasionante que, además, se entiende perfectamente.

Espionaje underground

Tomando la realidad del momento, este presente virtual que nos controla desde las sombras de las telecomunicaciones y las redes, la película de Miguel Llansó puede presumir de no pertenecer a ningún momento en el espacio tiempo. Su ciencia ficción inspirada en la Guerra Fría es en realidad una mezcla posmoderna de distintos elementos de la cultura pop y otros géneros que se siente realmente marciana y en la que todo está en su sitio.

Además, la película adopta en muchas ocasiones el lenguaje de los videojuegos, y por momentos casi parecen representar la sensación de estar inmerso en uno, en una realidad diferente para un público adulto cansado de clichés y estereotipos. Los avatares de la película, máscaras de cartón de celebridades inesperadas, causan un impacto que se amplifica con el recorte de fotogramas de sus escenas iniciales. Sí, hay momentos en los que uno no sabe qué demonios está viendo, pero amigos, hay una historia muy interesante detrás que lo sostiene todo.

Sin demasiados altibajos, pero inevitablemente anticlimática, 'Jesus Shows You the Way to the Highway' ha llegado para quedarse y reinar la temporada de títulos de culto. Divertida siempre que se lo propone (esos dolores de espalda) y frenética, con capacidad reflexiva pero una verbena por encima de todo, es una clara candidata a reinar las sesiones golfas que aún queden en pie cuando todo esto termine. Una mamarrachada inolvidable y llena de talento.