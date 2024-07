Una líder momificada en vida y oraciones al fantasma de Robin Williams. La inaudita serie de Max sobre una secta demasiado tronada para ser real

En plena avalancha de series y documentales que asolan las plataformas, parece mentira que un true crime como ‘Love Has Won: el culto a la Madre Dios’ (Love Has Won: The Cult of Mother God, 2023) haya pasado desapercibido el año pasado, puesto que resulta cuanto menos una experiencia impactante. Esta miniserie documental estrenada en HBO y Max en 2023 se adentra en la compleja y controvertida historia de Amy Carlson, que también era conocida como “Madre Dios”.

Durante tres episodios se explora la trayectoria de Carlson desde que fue gerente de una cadena de comida rápida hasta convertirse en líder de una secta siguiendo las enseñanzas del folleto para encargados de su trabajo. La directora Hannah Olson, ofrece un examen detallado de su vida detallando el absurdo ascenso como gurú hasta su trágico final, que conforma principalmente la primera escena, grabada a través de las cámaras de cuerpo de la policía que intervino su secta.

Son unos primeros minutos de desconcierto que, como el cold opening de una película de misterio que muestra todas sus cartas desde el principio, nos dice a través de una bofetada visual que aún no hemos visto nada. A partir de ese momento nos depara una combinación de entrevistas, imágenes de archivo y relatos personales, que ofrecen una visión polifacética del desarrollo de la secta y de la dinámica psicológica en juego del grupo de seguidores de Carlson.

Los antiguos devotos cuentan su visión de los hechos mientras todas sus andanzas, convenientemente registradas en vídeo con regularidad, se alternan y contrastan con comentarios de expertos, que arrojan luz sobre los resortes sociales que pueden llevar a las personas a seguir a una figura así. La narración se estructura en torno a la transformación de la empresaria y la eventual creación de la secta “Love Has Won”, examinando cómo Carlson, a través de su autoridad carismática y su presencia en Internet, fue atrayendo a un grupo de feligreses.

El culto que seguía al fantasma de Robin Williams

El credo es que la mujer, asesorada por el fantasma de Robin Williams (como lo oyen), era una entidad divina destinada a conducir a la humanidad a una nueva era de iluminación, ya que afirmaba ser la 534ª encarnación de una deidad capaz de ofrecer la salvación espiritual a los miembros que entraban en su comuna, una especie de fotocopia chill de la familia Manson en donde el imán principal atraía a una serie de personajes que ya tenían ciertos rasgos antisociales y peligrosos de primera instancia.

La serie aborda las implicaciones más amplias de los sistemas de creencias que se apartan de la sociedad dominante, reflexionando sobre la naturaleza de la fe y la necesidad humana de conexión y significado mientras expone las habituales carencias afectivas o de salud mental de algunos de los miembros más desesperados que buscan consuelo en este tipo de pseudoreligiones, en este caso enfocada al hedonismo y solaz sexual y alcohólica de su líder.

En el día a día del culto del amor había fiestas, sexo, muchas drogas y una afinidad por los tratamientos medicinales alternativos, confluyendo la cultura homeopática y antivacunas con los mejunjes espontáneos, como la plata coloidal, uno de los elementos del impactante tramo final, antes de que la policía encontrara los restos momificados en una casa de Colorado, lo que dio lugar a una amplia atención mediática que quizá la pandemia atenuó.

Una diosa cada día más azulada

Pese a un enfoque más o menos empático, que cede la información sobre los antecedentes de los miembros de la secta de su propia boca, el tercer episodio es un viaje por la sordidez digno de una película de terror, pese a que no venga presentado como un código de truculencias como la mayoría de true crimes, sino dentro de la inocencia de un grupo de descerebrados en busca de sentido y una comunidad para sus vidas.

Sí que destaca en este despropósito el papel de Internet en el proselitismo moderno, ilustrando cómo pueden utilizarse las plataformas digitales para difundir y reforzar sistemas de creencias, por muy absurdos e irreales que sean, lo que deja abierta implicaciones más amplias de estos movimientos, incluida la intersección de la política y espiritualidad, con los factores de la salud mental y la búsqueda de identidad en la sociedad contemporánea como combustible para avivar el fuego de los peligros potenciales del liderazgo casual.

La vulnerabilidad de quienes buscan un propósito en un mundo que olvida a los más débiles también es un reflejo del deseo humano de conexión que se vuelve más turbio cuando la devoción desenfrenada permite los abusos de posición, la estafa y finalmente la autodestrucción, por lo que ‘Love has Won’ es una aportación no tan sensacionalista en su discurso sobre los movimientos religiosos modernos y la delgada línea que separa la guía espiritual de la manipulación, pese a que su tramo final la acerque a algo parecido a los momentos más lóbregos de ‘Nekromantik’.

En Espinof | Las 39 mejores películas de terror de todos los tiempos

En Espinof | Las mejores películas de 2024