Gadgetología: la extraña secta rusa que adora a Gaddy de 'Chip y Chop: Guardianes rescatadores' y quiere comunicarse con ella

Hay todo tipo de movimientos religiosos extraños, pero este de Rusia basado en los dibujos animados 'Chip y Chop: Guardianes rescatadores', que adora a Gadget Hackwrench, "Gaddy" la ratoncita mecánica que inventa la mayoría de las herramientas utilizadas por las ardillas que acaban con el crimen puede llevarse la palma a la más extraña.

El grupo ha salido a la luz de nuevo tras la publicación de Disney+ de un tráiler para una nueva película de 'Chip y Chop' que se estrena el 20 de mayo en la plataforma, pero su existencia ya se conocía hace dos años. Ha habido todo tipo de religiones modernas basadas en personajes de la cultura pop, desde 'Star Wars' a 'Avatar', pero esta religión destaca por su fervor por un personaje relativamente desconocido de un programa que ha estado sin emitirse durante décadas.

