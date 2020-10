'Menéndez: El día del señor': la apuesta española de Netflix para Halloween pretende ser una mezcla de 'El exorcista' y 'Lolita'

'Menéndez: el día del señor' es una nueva película de terror de Netflix coproducida entre España y Mexico. Sigue los pasos de Menéndez (Juli Fàfregas), un sacerdote retirado, con el típico pasado de un exorcismo que salió mal, que le provoca un infierno personal reavivado cuando un amigo le suplica que ayude a su hija.

La chica es una adolescente (Ximena Romo) supuestamente poseída a la que el religioso acoge en su casa a regañadientes, para conocerla más y saber si de verdad lleva "la marca del diablo". Planteada de forma seria, esta nueva película de posesiones sigue la senda de terror religioso hecho con poco dinero de la reciente 'La marca del demonio' (2020), también de Netflix, pero utiliza el género para proponer una historia turbia en el peor sentido de la palabra.

Una excusa para escenas de provocación fácil

El cine de terror de explotación siempre ha servido como provocación, como arma subversiva que se lanza directa hacia los tabús, lo convencional y lo aburrido, principalmente contra los instrumentos censores más vetustos y en general es un arma para incomodar a las viejas ideas mientras ofrece diversión. Esta película utiliza el tropo de una mujer controlada por el demonio para justificar un dudoso espectáculo de agresiones.

En una primera mitad solemne y pausada el protagonista mantiene conversaciones más o menos lógicas para su cometido, pero pronto empiezan las insinuaciones adolescentes, como si se hubiera entendido al revés la provocación de Regan a Karras, y aquí el guion se deleita con la supuesta menor buscando las cosquillas a Menéndez, haciéndole "bailes" para conocerse mejor y otra serie de jueguecillos de película picante del cajón de la naftalina.

Podría ser divertido ver a una poseída haciendo perreos varios y lapdances si no diera repelús, en sus mejores momentos, parece la pesadilla de un cantante de trap cachondo tras ver 'El exorcismo de Emily Rose' (The Exorcism of Emily Rose, 2005). El problema ni siquiera es cuando llega el momento de incesto, donde el film ha llegado ya al ridículo, sino cuando se insiste en los golpes a la chica poseída sin mucha razón de ser. Ninguna película de terror de exorcismos recurre a estos puñetazos secos para el ritual. Es desagradable de ver y sin la gracia del humor splastick porque son recurrentes y repetitivos.

El dilema de 'Guapis' es una broma frente a 'Menéndez'

Resulta irónico que hace pocas semanas internet creara un revuelo enorme con el póster de 'Guapis' (Cuties, 2020), una película que habla del mensaje incorrecto que reciben las chicas y la sexualización del cuerpo femenino, lo que es irónico frente a contenidos que, en 2020, usan la posesión como excusa para humillar el cuerpo femenino como 'Menéndez: el día del señor'.

Netflix es una plataforma que tiene la oportunidad de encontrar el talento entre los muchos buenos escritores, grandes guionistas y cineastas con cortos geniales que hay en España y Sudamérica. Hay muchas posibilidades abiertas, nuevos estilos y nuevas voces que pueden ocupar su catálogo en un futuro. Incluso muchas de esas producciones pueden hacerse con poco dinero. Es difícil encontrar explicación a cómo se le ha dado luz verde a este guion de Santiago Alvarado y Ramón Salas.

'Menéndez: el día del señor' es conservadora y terrorífica por todas las razones incorrectas y con una finalidad opuesta a la que el cine de terror puede servir. Utiliza los tropos del film de Friedkin para una finalidad de proyección masculina propia de otra época y su provocación es pueril, es una fantasía filomisógina tan pobre que ni siquiera es ofensiva. Seguro que hay muchas más sorpresas como 'Casa Ajena' (His House, 2020) en el catálogo de Netflix dispuestas para una buena maratón de terror.