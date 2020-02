Óscar 2020: 'The Cave', un crudo documental que rinde homenaje a quienes traen esperanza en tiempos de guerra

El glamour de los Óscar hace que en muchas ocasiones dejemos de lado ciertas categorías, ya sean premios técnicos u otros cuya popularidad entre el público no está precisamente por los buenos. Uno de los ejemplos más claro es el galardón al mejor documental, ya que es cierto que a lo largo de los años se han premiado títulos como ‘Bowling for Columbine’, ‘Una verdad incómoda’, ‘Man on Wire’, ‘Searching for Sugar Man’ o ‘Amy’, pero también que su impacto en el imaginario colectivo, quizá con la excepción del caso de Michael Moore, ha sido bastante limitado.

Este año tampoco parece que haya ningún título nominado que vaya a romper ese distanciamiento entre los documentales y el gran público. De hecho, uno de ellos va a llegar a España directamente a televisión, en concreto al canal National Geographic, donde este domingo 9 de febrero, mismo día que se entregan los Óscar, tendrá lugar su estreno. Me refiero a ‘The Cave’, nuevo trabajo tras las cámaras de Feras Fayyad que nos recuerda el sinsentido de la guerra a través de su cara B.

Una tragedia sin fin

El asedio de la ciudad siria de Ghouta se extendió de abril de 2013 al mismo mes de 2018 dentro del marco de la Guerra Civil Siria. ‘The Cave’ nos cuenta la historia de un grupo de doctoras luchando en un refugio subterráneo tanto como el sexismo sistémico del lugar como con las dificultades para salvar la vida a multitud de personas. Un punto de partida crudo que Fayyad no aligera en ningún momento, alternando entre el desgaste psicológico de sus protagonistas y la sensación de tragedia inacabable.

Fayyad se muestra especialmente interesado en el colapso de Siria a todos los niveles, incidiendo siempre que tiene ocasión en las dudas de las doctoras, tanto por el sistema de su país como por la interesa lectura de la religión por parte de los hombres. No son discusiones que lleven realmente a ninguna parte y pueden parecer dilemas superado desde nuestro punto de vista cultural, pero ayudan a elevar el componente humano al no convertir ‘The Cave’ en una cascada continuada de sufrimiento.

Eso no quita para que ‘The Cave’ también muestre el lado más doloroso de la historia. Desde el punto vista técnico se siente casi como estar allí gracias al acertado uso de la cámara, algo que alcanza su máximo esplendor en esos momentos en los que los diálogos desaparece para dar paso a la desgracia y sus consecuencias. Ahí Fayyad deja que la tragedia fluya, potenciando así su impacto emocional en el espectador.

La humanidad desde el dolor

A cambio es cierto que hay varias fases en las que ‘The Cave’ se centra en conversaciones un tanto triviales, necesarias para humanizar a las protagonistas, evitando así que queden limitadas al rol de salvadoras y dando de paso algo más de dimensión al documental. Sí, incluso entonces se incide en las dificultades para conseguir el material que necesiten o para que alguien sea evacuado, pero lo importante es dar un toque humano.

Como apuntaba, está lejos de bordarlo en ese punto, pero es algo que la película necesita para destacar en lo que realmente busca: recordar al público cada vez más insensibilizado por la deriva de los informativos -demasiado a menudo optan por decirnos lo impactantes que son las imágenes que van a mostrar en lugar de pararse a meditar la necesidad que hay de enseñarlas- que el sufrimiento en este tipo de conflictos es real, pero también que hay gente que pone el punto de esperanza para que el mundo no se derrumbe sin más.

En resumidas cuentas

‘The Cave’ no es un documental que vaya a hacer historia, pero sí es un crudo retrato de una historia real que merecía una mayor difusión. Además nos recuerda que la aparente las tragedias no deberían ser algo trivial que ignorar con facilidad, siendo esa una de sus mayores virtudes para justificar su nominación al Óscar.