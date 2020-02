Las nueve nominadas a mejor película en los Óscar 2020 ordenadas de peor a mejor

Este próximo domingo 9 de febrero se anunciarán los ganadores de la 92ª edición de los Óscar. Será una gala repleta de alegrías y decepciones que llegará a su fin con la entrega del premio a la mejor película, honor al que este año aspiran nueve películas.

A continuación voy a repasar a ordenar las 9 nominadas al Óscar 2020 de mejor película de peor a mejor. Obviamente, se trata de una selección basada en mi criterio personal, por lo que al final del artículo también encontraréis las del resto de mi compañeros de Espinof para que haya una visión más completa. Sin más que añadir, os dejo con ellas:

9. ‘JoJo Rabbit’

Una excéntrica sátira mucho más inofensiva de lo que parece. Funciona mejor en lo íntimo, especialmente cuando se centra en la peculiar amistad que surge entre sus dos jóvenes protagonistas, que cuanto quiere ser más general, en especial por el tratamiento que se hace del personaje de Hitler, muy divertido en sus primeras apariciones y que luego acaba resultando una molestia. Pese a todo, Taika Waititi consigue una mezcla de humor y emoción que tiende a funcionar bastante bien.

8. ‘Joker’

Una película aparte del DCEU que permite hacer algo muy diferente a lo visto hasta ahora dentro del cine de superhéroes. Es cierto que la influencia de Martin Scorsese es más que notable, pero también que Joaquin Phoenix borda su papel y que clava su radiografía del trastorno del protagonista -no es culpa suya que luego algunos lo hayan idealizado como poco menos que una figura a imitar-, contando además con un gran acabado técnico.

7. ‘Érase una vez en… Hollywood’

Ya en sus inicios quedó claro que a Quentin Tarantino le gustaba mucho alterar la narrativa tradicional y en este caso ha optado por hacer un cruce entre reconstrucción, homenaje y relectura de una época con un relato deslavazado en el que puede parecer que la importancia de las partes prima por encima de su unidad. Fascinante en ocasiones, es una obra en la que fácilmente se descubrirán nuevos detalles con lo sucesivos visionados, pero eso no quita para que también haya momentos en los que puede perder el interés del espectador.

6. ‘Le Mans 66’

Una película más propia de otra época, ya que durante los años 90 se habría llevado muchas más nominaciones y hasta podría ser la favorita al premio en vez de la última en discordia. Argumentos para ello tiene, como la gran química entre Matt Damon y Christian Bale además de las grandes interpretaciones que ofrecen ambos, por no hablar de las impresionantes escenas de carrera, logrando hacerte vibrar incluso aunque este deporte te sea indiferente en condiciones normales.

5. ‘Parásitos’

La gran sensación del año que vino de Corea del Sur. Que no sea imposible que se lleve el premio gordo de la noche deja claro hasta qué punto Bong Joon-ho ha conseguido una película muy universal retratando a familias en una posición social muy diferente. Con una fuerte presencia del humor, ‘Parásitos’ deambula sin caerse por diferentes géneros para conquistar al espectador a través de sus personajes y hacerle reflexionar al espectador sobre lo que sucede en pantalla al mismo tiempo que se lo pasa en grande.

4. ‘Mujercitas’

Una actualización y relectura de un clásico literario que al mismo tiempo se siente como una película muy personal de Greta Gerwig. Por un lado es una película encantadora que te deja con una sonrisa, pero también cuenta con una serie de personajes inolvidables con algunas interpretaciones de primera categoría. Todo ello con un acabado bellísimo que en ocasiones dota a la película de una inesperada belleza casi pictórica y con una frescura envidiable en su guion, el cual se permite también algún afortunado juego narrativo.

3. ‘1917’

Se está destacando muchísimo el increíble logro técnico que supone el último trabajo de Sam Mendes y la verdad es que resulta imposible ponerle pegas -aunque también habría que destacar que la película no sería la misma sin la aportación de Roger Deakins-, pero es que además de como espectáculo también posee un componente emocional que no hay que despreciar y que ayuda a dar un equilibrio a ‘1917’ por el que te deslumbra no solamente en el apartado visual.

2. ‘Historia de un matrimonio’

Un imprescindible retrato del proceso de divorcio entre una pareja que en realidad se sigue apreciando. Adam Driver y Scarlett Johansson ofrecen dos de las mejores interpretaciones de los últimos años, en parte porque el milimétrico guion les da un grandísimo material para hacerlo. No falta una galería de estupendos secundarios, en especial los abogados con los rostros de Laura Dern y Alan Alda, y un preciso trabajo de puesta en escena de Noah Baumbach para medir bien la catarata de emociones que va golpeando a sus protagonistas y al espectador.

1. ‘El irlandés’

La culminación del cine de gánsters de Martin Scorsese en la que vuelve a incidir en temas ya abordados en obras mayores como ‘Uno de los nuestros’ o ‘Casino’ para luego ir encima más allá. Una película excepcional que sabe cuándo derrochar energía, cuándo centrarse en las relaciones entre los personajes y el momento en el que incidir en el lado más dramático de la historia. Todo ello adornado con grandes interpretaciones, en especial un Joe Pesci muy alejado de la cara que había mostrado en el cine de su director.

La lista de peor a mejor del resto de miembros de Espinof

Albertini

Todavía no ha visto 'Le Mans 66' y su lista queda por ahora así:

8. 'Joker'

7. 'Érase una vez en... Hollywood'

6. 'JoJo Rabbit'

5. 'Historia de un matrimonio'

4. 'El irlandés'

3. 'Mujercitas'

2. '1917'

1. 'Parásitos'

Jorge Loser

9. 'Parásitos'

8. 'Historia de un matrimonio'

7. 'JoJo Rabbit'

6. 'Mujercitas'

5. 'El irlandés'

4. 'Le Mans 66'

3. 'Joker'

2. 'Érase una vez en... Hollywood'

1. '1917'

Juan Luis Caviaro

9. 'El irlandés'

8. 'JoJo Rabbit'

7. 'Le Mans 66'

6. 'Érase una vez en... Hollywood'

5. 'Historia de un matrimonio'

4. 'Joker'

3. 'Mujercitas'

2. 'Parásitos'

1. '1917'

Kiko Vega

9. 'Joker'

8. 'Jojo Rabbit'

7. 'El irlandés'

6. 'Érase una vez en... Hollywood'

5. 'Le Mans 66'

4. 'Mujercitas'

3. 'Parásitos'

2. '1917'

1. 'Historia de un matrimonio'

Víctor López G.

9. 'Historia de un matrimonio'

8. 'Le Mans 66'

7. 'JoJo Rabbit'

6. 'Mujercitas'

5. 'Joker'

4. 'El irlandés'

3. 'Érase una vez en... Hollywood'

2. 'Parásitos'

1. '1917'