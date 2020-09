'Recursos inhumanos': Eric Cantona y Netflix presentan un incendiario e irregular retrato del capitalismo

Producida por Arte, 'Recursos inhumanos' es una adaptación de la novela de mismo título de Pierre Lemaitre protagonizada por el legendario Éric Cantona que está dando que hablar a su paso por Netflix. Un despiadado relato sobre la miseria humana y el sometimiento de un sistema que, tal vez, ha dado con el hombre equivocado.

Un día de furia

Endeudado, degradado y humillado, la ira corroe a Alain Delambre, un ex-director de recursos humanos que se gana la vida como puede en el peor momento de su vida. Tras una serie de rocambolescas situaciones acabará dentro de la multinacional número uno de la industria aeronáutica francesa. La empresa está organizando un juego de roles a modo de entrevista de trabajo, una falsa toma de rehenes que pondrá a prueba la resistencia de los ejecutivos de la empresa y buscará filtraciones.

El poderío de la serie, a la que el ex-futbolista entrega una de sus mejores interpretaciones, reside en un guión que sabe aprovechar los puntos fuertes de la obra de Lemaitre, uno de los actuales reyes del exceso europeo novelizado. Después de 'Nos vemos allá arriba' adaptado en 2017 por Albert Dupontel y 'Trois jours et une vie' recientemente dirigida por Nicolas Boukhrief, era cuestión de tiempo que el ganador de un Goncourt fuera la base de una serie atractiva para alguna de las actuales plataformas.

El desempleo entre las personas de edad avanzada es un buen punto de partida en unos tiempos en los que la precariedad de la clase media se ha convertido en el pan nuestro de cada día. La parte ejecutiva agresiva, recae en el siempre inquietante Alex Lutz, que someterá a los empleados de una de sus sedes a una tormenta de fatales consecuencias mientras busca despedir a 1.250 empleados. Es hora de pelear.

Un día más en la oficina

Resulta inevitable pensar en la película de Joel Schumacher protagonizada por Michael Douglas a la hora de razonar con 'Recursos inhumanos', y para interpretar a ese hombre al borde del estallido no se nos ocurren muchos más adecuados que el ex-ídolo del Manchester United. Su gestualidad y su tono de voz van completamente en serio, son totalmente naturales, algo que sabemos desde que espantaba demonios en lujosos spots deportivos o hacía probar el sabor de los tacos de sus botas a los aficionados rivales más confiados. La serie también acierta equilibrando sus decisiones y sus acciones, sus respuestas y meditaciones.

La situación social nos lleva igualmente a pensar en un Ken Loach on steroids, pero también por la presencia de Cantona, con quien ha trabajado en una película tan popular como 'Buscando a Eric'. Cantona, comprometido como pocos, logra apoderarse de manera brillante de su personaje. Ziad Doueiri, director de la miniserie de seis episodios, demuestra su templanza y dominio del espacio. El director de 'Lila dice', 'El atentado' o 'West Beirut' disfruta colocando a sus personajes en situaciones inesperadas.

Lo cierto es que 'Recursos inhumanos' se disfruta más sin saber nada de su desarrollo, incluso sin saber nada de su sinopsis oficial. Tal vez no termine de resultar tan redonda como habríamos deseado todos, porque es difícil evitar la brocha gorda, casi lo caricaturesco, pero la puesta en escena, desde el primer momento, deja claro dónde brillará y dónde no lo hará. Con todo, gracias a su media docena de episodios, esta epopeya tragicómica en formato thriller es una buena elección para apostar por una serie que no sea la misma de siempre.