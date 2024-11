Hoy en TV, la espectacular superproducción de gladiadores con Anthony Hopkins y el director de 'Independence Day' que ha arrasado en Prime Video

En lo que andamos a tope con 'Gladiator 2', desde Mediaset parece haber movido ficha y hoy en televisión podemos disfrutar del último péplum realizado para televisión. Un drama épico sobre el corrupto mundo de los gladiadores de la antigua Roma que viene de la mano del indefinible Roland Emmerich ('Independence Day').

Cuatro estrena esta noche en horario a las 22:00 los primeros tres episodios de 'Los que van a morir te saludan' (Those About To Die), título que ha recibido en su paso a abierto esta serie que ya viene de haber triunfado a lo grande en Prime Video desde su estreno en julio. De hecho, en lo que escribo estas líneas se encuentra entre las series más vistas de la plataforma, codeándose con 'La que se avecina' y 'Cross'.

Péplum de alto presupuesto

Protagonizada por Anthony Hopkins, Iwan Rheon, la serie está basada en el libro de Daniel P. Mannix, que adapta para su formato seriado Robert Rodat, ganador del Óscar a mejor guion por 'Salvar al soldado Ryan'. La verdad es que, con estos nombres es fácil picar.

La historia arranca en el año 79 después de Cristo, cuando el emperador Vespasiano y sus hijos están ocupados construyendo el Coliseo para dar un paso de gigantes en el arte de entretener al público. Estos combates de gladiadores llamarán la atención tanto del público como de todo aquel que quiera sacar tajada del negocio de las apuestas.

Algo que se explora en diez episodios y un presupuesto de unos impresionantes 140 millones de dólares. Vamos, que se han dejado la carne en el asador con una serie que, si bien no encontró el beneplácito de la crítica sí que ha gozado del favor del público. Una audiencia que la destaca como idónea para los fans que echan de menos 'Spartacus' y, además que disfrutan de buenos combates de espada y lucha gladiatorial.

