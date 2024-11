'Cross', temporada 2 - fecha de estreno, quién vuelve y quién no, cambios y todo lo que sabemos de la serie de Amazon Prime Video con Aldis Hodge

En Amazon Prime Video han encontrado su nuevo bombazo con 'Cross', la adaptación televisiva de la saga literaria de James Patterson que ya había sido llevada a la gran pantalla en dos ocasiones. Primero con Morgan Freeman al frente del reparto y más tarde con Tyler Perry, mientras que ahora ha sido Aldis Hodge el encargado de dar vida a Alex Cross. Su éxito ha sido instantáneo -incluso ha destronado a 'Los anillos de poder'-, pero es que la serie ya había sido renovada meses antes de su estreno.

En Espinof hemos creído que era un buen momento para hacer un repaso a todo lo que sabemos ya sobre la temporada 2 de 'Cross', desde su probable fecha de estreno hasta los cambios en su reparto. Además, este artículo se actualizará en cuando tengamos más novedades como ella, ya que el objetivo del mismo es servir como referencia para los fans de la serie.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de 'Cross' en Amazon Prime Video?

La mala noticia es que Amazon Prime Video todavía no ha anunciado la fecha de estreno para la temporada 2 de 'Cross', pero la buena es que el rodaje había finalizado antes incluso del estreno de la primera tanda de episodios. Por ello, podemos afirmar casi con total seguridad que la temporada 2 de 'Cross' se estrenará en 2025, pero queda por determinar la fecha exacta.

'Cross', temporada 2 - historia y sinopsis

Ben Watkins, creador de 'Cross', ya ha dejado claro que habrá un asesino diferente, por lo que tocará centrarse en un nuevo caso, pero ojo, que también habrá cambios sustanciales en los personajes principales de la serie. Por ejemplo, Isaiah Mustafa, que da vida a John Sampson, comentó lo siguiente en TV Insider:

En la primera temporada conoces a todo el mundo.Sepas lo que sepas de esos personajes en la primera temporada, prepárate para ver algo completamente distinto en la segunda. Aprenderás más.

Al respecto, Watkins ha prometido en Collider que precisamente el personaje de John Sampson tendrá mucho más peso en la segunda temporada: "Tenemos la oportunidad de ver un poco de la historia de John y ver cómo se enfrenta a las emociones. Has visto lo bueno que es para responsabilizar a su amigo y para ayudarle a navegar por emociones profundas. No has visto cómo lo haría si fuera él quien tuviera que enfrentarse a ello...".

'Cross', temporada 2 - reparto y protagonistas

La temporada 2 de 'Cross' traerá de vuelta a la mayoría de protagonistas de la primera entrega. Obviamente, Aldis Hodge volverá a encarnar a Alex Cross, pero además también se contará con los regresos de, entre otros, Isaiah Mustafa como el detective John Sampson o el de Samantha Walkes como Elle, la novia de Cross.

Salvo sorpresa de última hora, quien no volverá será Ryan Eggold como Ed Ramsey, ya que el personaje acababa en prisión al final de la primera temporada. Eso sí, Ben Watkins, creador de la serie, ha dejado claro que no está para nada descartado que Ramsey vuelve a aparecer en algún momento en el futuro, pero no necesariamente en la temporada 2

Además, ya se han confirmado los fichajes de Matthew Lillard ('Scream'), Wes Chatham ('The Expanse') y Jeanine Mason ('Roswell, New Mexico') para dar vida a nuevos personajes. Lillard dará vida a Lance, un magnate de los negocios, Chatham se convertirá en Donnie, , un veterano militar reconvertido en granjero con ideas políticas de extrema derecha, mientras que Mason interpretará a Rebecca, una juez brillante, ambiciosa y vengativa.

'Cross', temporada 2 - tráilers, imágenes y cartel

Pese a que el rodaje de la temporada 2 acabó hace meses, Amazon Prime Video todavía no ha lanzado ninguna imagen de la próxima tanda de episodios de 'Cross'.

