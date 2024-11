"Los anuncios quitan la ilusión". El director de 'Joker 2' exige a los cines un importante cambio para mejorar la experiencia

Antes de que empiece la película, y según la cadena, ya sabes qué es lo que toca, quieras o no: quince minutos de anuncios de anuncios de todo tipo, desde coches hasta cereales para el desayuno pasando por publicidad institucional y algún tímido tráiler que te recuerda que has ido al cine, no a un festival de publicidad.

Cuesta ser racional y, en medio de la pesadumbre, pensar que forma parte de la financiación de los cines y que, al fin y al cabo, necesitan mantenerse a flote de alguna manera. Y si nos cuesta a nosotros como espectadores, imaginad a los cineastas que quieren que el público llegue a su obra sin estar ya cansados. Pues Todd Phillips se ha hartado.

Y ahora, unos minutos publicitarios

El director de la polémica 'Joker: Folie à deux', hablando sobre el futuro del cine en la revista Empire, señaló que las salas deberían acabar ya con esta práctica. "Dejad de mostrar anuncios antes de las películas. Hemos pagado por nuestras entradas. Estamos emocionados de estar ahí. Los anuncios tienden a quitar la ilusión".

Francamente, no tiene pinta de que la falta de anuncios fuera a haber salvado a la secuela de 'Joker' de ser uno de los golpes más duros en la taquilla de este año. Junto a Phillips, en la revista también dan su opinión mucho más sosegada directores como George Miller, que cree que "tenemos el instinto de juntarnos para compartir historias. Los cines están, en su mayor parte, haciendo todo lo que pueden".

Pero el más crítico es, sin duda, Sean Baker, director de 'Anora', que cree que "la gente está abandonando el celuloide. Hay directores a los que, por alguna razón, les parece bien que sus películas vayan directamente a streaming, o están dejando el cine y diciendo: Oye, haré una serie. Es muy frustrante para mí, para alguien que finalmente ha conseguido entrar en la industria tras todos estos años intentándolo, ver cómo el arte que amo empieza a irse a la deriva". Esa ha dolido, Sean.

