Ridley Scott contesta con severidad a la polémica sobre el beso gay en 'Gladiator 2': "Es una gilipollez"

La polémica está servida una vez más. Pocas cosas le gustan más a Hollywood que un buen salseo, y en este están todos los ingredientes que uno podría desear: Ridley Scott, Denzel Washington, 'Gladiator II' y un beso gay. Tú dirás. Y es que, después de que el actor afirmara que un beso entre personas del mismo sexo fue cortado del montaje final, el director le ha contestado. Y si algo sabemos de Scott es que no sabe callarse ni uno de sus pensamientos.

Eso es lo que no quiero, besos

Entrevistado por Variety en la alfombra roja de la premiere de 'Gladiator II', Scott respondió a las acusaciones de Washington con un sólido "No, es una gilipollez", aclarando que "Nunca lo hicieron. Fingieron el momento, nunca pasó". Y, todo sea dicho, el actor quiso también quitarle hierro al asunto con la esperanza de que en prensa se dejase de hablar del tema.

"Es mucho ruido y pocas nueces, están haciéndolo más de lo que fue. Le besé en las manos, le di un pico y le maté", una declaración muy alejada de la que dio unos días antes, cuando afirmaba "besé a un hombre en la película pero lo quitaron, lo cortaron, creo que se acobardaron".

No son los únicos que han hablado sobre el tema: también Connie Nielsen ha querido poner su granito de arena afirmando que "mi escena de duelo tampoco llegó a la película. No es homofobia. Simplemente no había sitio para ponerla", y el productor Michael Pruss también pretendió ahogarlo asegurando que "hubo muchas cosas que rodamos y no llegaron al montaje final. Es, de verdad, una no-noticia". Digan lo que digan... ¿la veremos algún día en un montaje extendido?

