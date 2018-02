James Mangold, el director de ‘Logan’, odia las escenas post-créditos: “El público es adicto”

Hablar del cine de superhéroes tal y como se concibe en nuestros días es hacerlo de producciones multimillonarias repletas de estrellas, de universos compartidos y de unas campañas promocionales interminables que van enlazando los filmes estrenados dentro de una franquicia con un cebo ahora indispensable para el fandom: las escenas post-créditos.

Puede que las cintas superheróicas no inventasen este truco, pero desde que 'Iron Man' cerró su rulo de créditos con Nick Furia hablando sobre la Iniciativa Vengadores, las escenas post-créditos se han convertido en una tendencia con la que no todos los realizadores relacionados con el género comulgan; siendo uno de ellos un James Mangold —'Lobezno inmortal', 'Logan'—, quien dejó bien claro durante una conferencia de la Writers Guild Association que esta práctica le parece aborrecible y deleznable.

"La idea que me avergüenza jodidamente al hacer una película forma parte del anestesiado de este país, o del mundo. Es confirmar lo que ya saben, atraparles con otros putos productos, venderles la siguiente película mientras estás haciendo una y todo ese tipo de mierda que encuentro jodidamente bochornosa. El público está pidiendo escenas en los créditos finales cuando esas escenas fueron desarrolladas para películas que apestan, así que ponen algo extra al final para subir las puntuaciones cuando la película ni siquiera funciona por putos méritos propios". "Ahora tenemos al púlbico adicto a un puto extra en los créditos. Es vergonzoso. Lo que significa es que no puedes hacer que tu puta película funcione. Incluso si tienes a 100,000 adictos en Twitter apostando sobre qué puta escena va a suceder después de los putos créditos, es hacer trampas. Es simplemente hacer trampas, pero hay muchos tipos de malos hábitos como ese que me horrorizan, que se han convertido en algo habitual en el modo en que hacemos películas."

Como era de esperar, las cuentas de Twitter de los seguidores —y detractores— de Mangold comenzaron a echar humo y a enviar mensajes al director criticando el tono de sus palabras y acusándole, entre otras cosas, de ser un hipócrita, apuntando que 'Lobezno inmortal' contaba con una escena post-créditos entre su metraje. El cineasta no se ha quedado callado y ha publicado un hilo en la red del pájaro azul matizando sus declaraciones.

1/ Many folks commented on my diatribe re: end credits scenes. Good points made by some who disagree. My vehemence comes from a belief these scenes r cinematic MSG/crack. Of course they feel good. They are designed to do that, like ads, as they hook you to buy the next film/s... — Mangold (@mang0ld) 4 de febrero de 2018

"Muchos han comentado mi diatriba sobre las escenas post-créditos. Buenos argumentos hechos por algunas personas en desacuerdo. Mi vehemencia sale de la creencia de que esas escenas son glutamato monosódico/crack cinematográfico. Claro que sientan bien. Están diseñadas para ello, como anuncios, mientras te enganchan para comprar las siguientes películas..." "Y, al mismo tiempo, siento que la omnipresente expectación que generan abarata la experiencia cinematográfica mientras la película no cierra su final para regatear hasta un fin con una serie de anécdotas/anuncios de la cosa que te van a vender al año siguiente..."

3/ So its not so much the scenes I despise as much as I fear that movies (an art form I deeply love) are not advanced when they are no longer functioning as a form with a beginning middle and end but rather as part of a serialized money machine. — Mangold (@mang0ld) 4 de febrero de 2018

"Así que no desprecio las escenas tanto como temo que esas películas —un tipo de arte que amo profundamente— no son superiores al no son capaces de funcionar como un todo con un comienzo, un nudo y un desenlace, pero sí como parte de una máquina de hacer dinero episódica". "Estas escenas promocionan una falsa sensación de un 'universo' completamente desarrollado, como si sus responsables supieran exactamente qué ocurrirá a continuación en la saga, cuando la verdad es que está algo menos planeado a pesar de lo que diga una prensa servil que hace $ con los "universos" y los rumores que generan".

Lastly, the term "easter egg"'s a bit infantile &, at least 2 me, feels condescending toward a thoughtful & intellectual audience that might be treated w/ more respect than imagining them as kids jumping around trying to guess storylines from breadcrumbs dropped by corporations. — Mangold (@mang0ld) 4 de febrero de 2018

"Para acabar, el término 'huevo de pascua' es un poco infantil, al menos para mi. Parece condescendiente hacia un público reflexivo e intelectual que podría ser tratado con más respeto en lugar de imaginarles como niños saltando por ahí intentando adivinar tramas a través de las migas de pan que van dejando las corporaciones". "Una cosa más. El argumento de que estas escenas hacen que la gente vea los créditos finales es muy rancio. Si tienes que ofrecer objetos brillantes para hacer que la gente vea los nombres del equipo, entonces no están mostrando un gramo de respeto por el equipo. Tan sólo están esperando como perros por sus huesos."

A título personal he de decir que, pese a que no comprenda muy bien el, a juzgar por su tono, odio visceral que parece tener Mangold hacia estas escenas post-créditos, debo dar la razón a esos argumentos en los que las califica de un simple gancho comercial con un nulo aporte narrativo —y, cada vez, menos esfuerzo volcado en ellos por parte de sus creadores—. Eso sí, tampoco creo que hagan daño a nadie como para soflamar de tal manera contra ellas.

Y vosotros, ¿tenéis más ganas de ver 'Black Panther' o las escenas post-créditos que la conectan con 'Vengadores: Infinity War'?