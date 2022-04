Kevin Smith apuesta por los NFT para estrenar su última película: 'KillRoy was here' solo estará disponible para 5.555 personas

El mundo actual va tan deprisa que, mientras unos aún se debaten entre si Netflix es un lugar respetable para estrenar tus películas o no, otros se bañan en el proceloso mundo de los NFTs. Es el caso de Kevin Smith, que tras unos años en los que el interés por sus proyectos ha ido decreciendo, ahora anuncia que su nueva película, 'KillRoy was here', una antología que mezcla comedia y terror, solo tendrá 5.555 copias disponibles en formato NFT. Para los más cafeteros.

Cómo ver 'Killroy was here'

Este no es uno de estos casos en los que, tras una maniobra comercial, la película se estrena en streaming para todo el mundo: Smith lanzará un pack en la plataforma Legendao que contendrá la película, comentarios, cómo se hizo y arte exclusivo. Y si no adquieres una de estas ediciones limitadas, no podrás verlo.

Kevin Smith ha aclarado que una vez adquieras 'KillRoy was here' no solo tendrás la película, sino la capacidad de hacer lo que quieras con ella: editarla, convertirla en un dibujo animado o licenciarla para hacer tarteras. Básicamente, si haces fanart de la película después de comprarla, entrarás en el desarrollo de la secuela, que ya tiene en mente. Dicho de otra manera: comprar la película te da derecho a trabajar (o "colaborar artísticamente") para una película. El siglo XXI da muchísima pereza.

'Killroy was here', que hace referencia al popular graffiti de la II Guerra Mundial 'Kilroy was here', es una antología al estilo 'Creepshow' o 'V/H/S', y Smith ha tardado cinco años en terminarla. Empezó en 2018, pero tras su ataque al corazón la dejó de lado para centrarse en 'Jay y Bob el Silencioso: el reboot'.

En un tiempo en el que la venta de NFT se desploma (antes de que muchos nos hayamos enterado bien de qu´é demonios son), Hollywood reacciona tarde e intenta sacarle todo el jugo antes de que la nueva fiebre del oro (y los monos fumando) desaparezca. El destino posterior de 'Kilroy was here' está por ver.