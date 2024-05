Morgan Spurlock, director de 'Super Size Me', muere a los 53 años

Desde que en en 2004 'Super Size Me' pusiera el foco sobre el consumo de McDonald's en Estados Unidos, es difícil comer en uno y no salir canturreando "Super size, super size, the american way...". El documental rompió todas las expectativas, se hizo mundialmente conocido y dio fama a su autor, Morgan Spurlock. Hoy, a los 53 años, ha fallecido en Nueva York por culpa del siempre maldito cáncer.

Descansa en paz, Morgan

Morgan Spurlock se hizo conocido por 'Super size me', pero a lo largo de los años ha realizado toda clase de documentales, desde especiales sobre la Comic-Con hasta conciertos de One Direction o la secuela de su éxito en la que montaba su propio restaurante de fast-food. 'Super size me 2' fue su último proyecto, en 2017. Salió justo después de haber ratificado unas acusaciones de acoso sexual en la universidad y llamarse a sí mismo "parte del problema".

Nunca volvió a tener el éxito de aquel primer proyecto con el que recaudó 22 millones de dólares en todo el mundo, pero nunca dejó de intentarlo. De hecho, como dice Variety, su hermano Craig ha afirmado que "Morgan dio muchísimo a través de su arte, ideas y generosidad. Hoy el mundo ha perdido un genio creativo de verdad y un hombre especial. Estoy muy orgulloso de haber trabajado junto a él".

En todo caso, Spurlock ayudó a visibilizar los problemas con la obesidad y la obsesión con la comida rápida de Estados Unidos, y su pérdida es llorada por la industria. Descansa en paz, Morgan.

En Espinof | Las mejores películas documentales de todos los tiempos

En Espinof | Las mejores películas de 2024